Salvi, sobre los clubes salmantinos de Segunda B: "Son atractivos para jugar"

Salvador Blázquez 'Salvi' ha acabado la temporada como dueño del lateral izquierdo del Mérida. El jugador sevillano tardó en ser el futbolista titular del equipo blanquinegro pero su final de temporada, antes de la crisis por el coronavirus, fue muy bueno. El '3' reconoce en SALAMANCA24HORAS que no le importaría jugar en alguno de los equipos salmantinos de Segunda B.

Campaña. "Ha sido un año complicado en líneas generales. No ha sido lo esperado porque teníamos una mejor plantilla de lo que hemos demostrado".

Plano individual. "Empecé sin entrar y con el cambio de entrenador no sabía si iba a tener que salir en invierno. Sin embargo, me dieron la oportunidad y me quedé en el once titular. Para un jugador es muy importante tener la confianza del entrenador".

Características. "Soy un lateral al que le gusta ser protagonista con el balón y atacar. Pero no me olvido de la parcela defensiva, que es lo más importante, y soy un jugador intenso y contundente. En ataque me gusta llegar y sacar buenos centros".

Futuro. "Ahora mismo no sé qué decirte. Está todo parado aunque sí salen cosas. Conozco a los tres equipos salmantinos, tienen historia y son atractivos para jugar. Fui a jugar contra Unionistas en pretemporada y me sorprendió mucho cómo animaba su afición porque era un amistoso. También conozco al Guijuelo, que ha vuelto. Con las personas que hablo me dicen que Salamanca es una muy buena ciudad y si me llamará algún equipo, lo pensaría".