El Ayuntamiento de Villoria cerrará las peñas si continúan las aglomeraciones de jóvenes

"El Ayuntamiento de Villoria no tendrá ninguna duda en cerrar las peñas si contiúan este tipo de aglomeraciones de jóvenes". Así lo ha dado a conocer el Consistorio que preside Julián Barrera tras confirmarse que dos jóvenes que disfrutaron del fin de semana en la localidad vecina de Cantalpino han dado positivo al covid-19.

Apelando a la tranquilidad, desde el Ayuntamiento se pide a todos los vecinos que mantengan las medidas de seguridad -distanciamiento, mascarilla y buena higiene de manos-, insistiendo especialmente en los jóvenes. "Rogamos sobre todo a ellos que cumplan las normas escrupulosamente".

Un comunicado del Ayuntamiento señala que no se pueden permitir aglomeraciones en peñas y locales cerrados "donde no se respeta la distancia social, la gente se toca y no llevan mascarilla. Nadie sabe quién puede estar infectado".