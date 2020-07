"La rastreadora no considera necesario que nos hagamos la PCR por no ser contactos directos"

Miguel, propietario del bar España de Cantalpino, afirma que no abrirá hasta conocer los resultados de la prueba "por seguridad para nuestros clientes"

Miguel, el propietario del bar España de Cantalpino, que tomó la decisión de cerrar después de conocer que dos jóvenes que habían pasado por su establecimiento habían dado positivo al covid-19 no reabrirá hasta conocer el resultado de la PCR que se realizarán todos los trabajadores. "No abriremos el bar hasta confirmar que hemos dado negativo para seguridad de nuestros clientes".

El propietario quiere aclarar que el cierre obedece a una medida preventiva y "no porque se hayan contagiado aquí en concreto, ya que han podido estar también en otros locales".

"Nos ha dicho que no tendríamos por qué tener cerrado"

Explica que la rastreadora ya se ha puesto en contacto con ellos y, y al no ser contacto directo (estrecho) no considera necesario que se realicen las pruebas. "De hecho, nos han dicho que no tendríamos por qué tener cerrado".

Sin embargo, por precaución, responsabilidad y seguridad, Miguel afirma que se realizarán la prueba PCR de manera privada y abrirán si dan resultado negativo al covid.