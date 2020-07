​El Santa Marta oficializa el fichaje de Héctor Gómez

La Unión Deportiva Santa Marta ha oficializado su duodécima pieza para la próxima temporada. Se trata del lateral izquierdo Héctor Gómez. SALAMANCA24HORAS ya informó durante el miércoles que, tanto Charly como Héctor, estaban a un paso de cerrar su llegada al club.

Héctor Gómez ya jugó con anterioridad en la UD Santa Marta y también formó parte del filial del Salamanca CF UDS. "Estoy muy contento y muy ilusionado con el proyecto, a la vez que muy agradecido por la confianza que han depositado en mí, ya que es un club donde he crecido y en el que me he formado como jugador. Conozco a muchos de los jugadores porque he jugado con todos o casi todos y eso va a facilitar mucho la adaptación al grupo". Por todo ello, añade, está con "muchas ganas para comenzar la temporada", ha explicado el jugador en la web de la UD Santa Marta.

El técnico Sergio Hernández tiene ya doce jugadores para la próxima temporada: el portero Charly; los defensas Montes, Héctor Gómez, Miguel, Yago y Pablo Fernández; los medios Asensio, Julio, Tomi y Martiña; y los delanteros Mario y Aarón.