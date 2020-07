​“Los autónomos salmantinos no aguantarían un segundo confinamiento”

Uno de los mantras repetidos hasta la saciedad es que un segundo confinamiento masivo acabaría con la economía española. Al ser una economía fundamentada en las pequeñas y medianas empresas, además de en los autónomos, un segundo estado de alarma podría suponer un golpe mortal para las finanzas a nivel nacional.

Esta idea no está del todo desencaminada. Y es que, según el Barómetro de la Situación de los Autónomos en julio realizado por ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), “los autónomos no aguantarían un segundo confinamiento”. Una afirmación que se expande por toda España y de la que no escapa Salamanca.

Así se desprende del informe que indica que un 70,3% de los empleados por cuenta propia han respondido que significaría el cierre definitivo de su negocio (16,9%), que es posible que significara el cierre definitivo (38,2%) o que al menos tendría que reducir el tamaño de su empresa para poder continuar (15,7%).

La incertidumbre ante posibles rebrotes se une a un descenso de la facturación

Uno de los aspectos que más destacan del Barómetro es la incertidumbre que desprenden todos los autónomos ante los posibles rebrotes que podrían acentuar un descenso de la facturación que ya están notando en sus carnes.

De hecho, el 79% de los autónomos (casi 8 de cada 10) ya reconocen que el volumen de negocio de este año es notablemente inferior respecto al 2019. Es más, de todos ellos, el 11% está viviendo una situación dramática ya que, tras el confinamiento, aseguran no ingresar “absolutamente nada”. No tan extrema pero sí preocupante es la de aquellos que han visto reducida su facturación en cerca del 60%.

Una facturación que no recuperarán y que contrasta con el 4,5% de los encuestados, que aseguran haber registrado más ganancias que el pasado año. En el punto medio, aquellos autónomos que se han mantenido (13,7%).

La esperanza de recuperar el volumen de negocio es ínfimo, y algunos temen cerrar antes de Navidad

Todos estos datos hacen que apenas el 7% de los encuestados crea que su volumen de negocio se va a mantener, mientras que el sólo el 2% espera que a final de año sus finanzas aumenten. La gran mayoría (86,3%) tiene por seguro que su facturación descenderá notablemente, entre un 20% y un 60%.

Preguntados los autónomos sobre cuánto tiempo consideran que necesitará la economía para recuperarse, el 65,9% cree que lo hará dentro de más de un año y, de esos autónomos, el 40% cree que la economía se recuperará a partir del verano que viene, dentro de 13 a 24 meses. Los más optimistas, un 3,1% de los autónomos encuestados creen que se recuperará en menos de 6 meses.

Y en cuanto al negocio en sí, los autónomos creen que seguirán con la actividad antes de que llegue Navidad (un 90,1%) aunque la mitad de ese 90% (el 47,2%) no sabe si podrá ir mucho más allá en el tiempo con ella. Uno de cada diez autónomos cree que va a tener que cerrar (9,3%).

Pocos continúan siendo beneficiarios de la prestación por cese de actividad extraordinario

La encuesta también analiza las medidas aplicadas por los autónomos para intentar paliar esa bajada de facturación que han tenido la mayoría de ellos. Así, sólo el 6,3% de los autónomos continúan percibiendo la prestación por cese de actividad en el mes de julio. Y un 44,7% no son actualmente beneficiarios de la prestación, mientras que casi otro 40% (39,7%) tienen exoneradas las cuotas.

Como soluciones para obtener liquidez, los autónomos están optando por créditos, generalmente de la línea ICO. Así, un 24,3% de los trabajadores por cuenta propia han solicitado financiación a su entidad bancaria y ésta lo ha concedido sin problemas, según refleja el Barómetro de la Situación de los Autónomos en julio realizado por ATA.

En el lado contrario se encuentran los que la han solicitado pero se la han denegado (un 16,7%) o un tercio de los autónomos que aseguran que no la han necesitado un 33,1%. Sumando aquellos que lo han recibido sin problemas y los que lo han recibido pero por una cantidad inferior a la que la solicitaban podemos que decir que uno de cada tres autónomos han obtenido ya financiación (30%) y que casi el 19% (6% está esperando y un 12,9% lo va a hacer) está pendiente de respuesta.

La morosidad, uno de los principales problemas de los autónomos, también ha hecho acto de presencia. En este Barómetro de ATA, uno de cada tres autónomos afirma que la sufren (el 33,7%), El 19,1% es de las grandes empresas privadas de las que esperan que se les abonen sus facturas por trabajos ya realizados. Apenas un 5% de esa morosidad viene por parte de las entidades públicas.

Más de la mitad hicieron ERTE a la totalidad de sus plantillas

El principal gasto que tienen los autónomos con asalariados a su cargo son los salarios y las cotizaciones de estos. Ante la situación extraordinaria vivida, el 53,2% reconoce que ha realizado un ERTE al 100% de su plantilla, y el 25% lo aplicado a la mitad de su plantilla, además de tener que despedir a alguno de sus trabajadores.

De los autónomos que han tenido que utilizar la figura del ERTE en alguna de sus modalidades antes descritas (59,1%), casi la mitad aseguran que han recuperado a toda su plantilla (48,2%) y el 23,9% al menos a alguno de sus integrantes de la plantilla. El 1,8% lo hará en los próximos días. Un 13,1% aún no sabe si podrá económicamente dar de alta a alguno de sus trabajadores. Y uno de cada diez, un 12,6%, no ha reincorporado a ningún miembro de la plantilla.

De hecho, los autónomos contestan que su previsión de poder mantener la plantilla en este 2020 es positiva para el 51% de los autónomos que creen que se mantendrán el empleo de todas las personas que trabajan junto a él. Sin embargo, un 32,2% cree que tendrá que disminuir su plantilla y un 1,5% que tendrá que ampliarla. Hay que destacar que un amplio 17,3% no sabe qué va a suceder con sus trabajadores en este año.

Encuesta

La encuesta de la que se extraen todos estos datos ha sido realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos entre el 14 y el 18 de julio de 2020. Se han recibido 2.045 respuestas, dándose por válidas 1.987, comprobando que se cumplen los extractos representativos por comunidad autónoma y sector, así como el margen de error válido, ya que 1.987 respuestas para una población finita de 3.245.252 (número de afiliados al RETA en junio 2020) y a nivel de confianza de 95%, el margen de error de 1,9%, teniendo en cuenta la heterogeneidad del colectivo (pq 0,75).