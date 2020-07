​Un adiós eterno recuerda a las víctimas del coronavirus en el cementerio de Salamanca

El cementerio municipal San Carlos Borromeo de Salamanca ha acogido un acto que ha servido de homenaje a todas las víctimas que han perdido la vida a causa de la pandemia de coronavirus en la provincia. Multitud de autoridades y de personal civil y militar han acudido a esta cita, que se ha celebrado a las 10:30 horas de este viernes.

El trío de cuerda de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ha sido el encargado de inaugurar el acto para dar paso, a continuación, a Don Juan José Pereña Muñoz, que ha actuado como portavoz de las familias que han perdido a algún miembro a causa de la Covid-19. Acompañado del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destapado una placa conmemorativa que, situada en la entrada al camposanto desde uno de los laterales del tanatorio, recordará para siempre a las víctimas de la pandemia.





"Una generación irrepetible"

En su discurso, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Juan José Pereña ha expresado el “profundo e intenso dolor” de las familias y ha explicado la sensación de impotencia que han sentido al ver cómo perdían a sus seres queridos de manera inesperada a causa del virus. “Ha sido una tragedia no haber podido despedirnos, no haber podido coger su mano en el momento del tránsito a la otra vida”.

También ha recordado a la generación que más ha sufrido los estragos de esta enfermedad: “Se ha producido una gran merma en aquella generación de españoles, nacidos en la posguerra, que trabajaron sin descanso para levantar el país. Ha sido un triste final para una generacion irrepetible”.

Pereña ha aprovechado para dirigirse a los cargos políticos y pedirles que apuesten por la concordia y el entendimiento. “Cada vez que os insultáis nos hacéis daño y os lo hacéis a vosotros. Dentro de vuestras legítimas discrepancias, podéis ayudaros”, ha solicitado, a la vez que ha reclamado más medios para la Sanidad. “Nos jugamos la vida”, ha apuntado, antes de finalizar su intervención citando a San Agustín: “La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado”.





Cumplir las normas sanitarias, una forma de honrar a las víctimas

Por su parte, el alcalde de Salamanca ha comenzado su intervención recordando la felicidad con la que se comenzó el año 2020 y comparándola con el duro golpe que ha supuesto la pandemia para Salamanca y para España. “Los homenajes, las banderas a media asta y los oficios religiosos son una obligación moral y, al mismo tiempo, un derecho”, ha señalado el regidor salmantino.

García Carbayo ha destacado “el amor, la valentía y la solidaridad” como los valores que aportan “valor a la vida”, y ha puesto como ejemplo a todas las personas que, de una forma u otra, han aportado durante los meses de pandemia: “La abuela cosiendo mascarillas, los voluntarios llevando alimentos, los vecinos cumpliendo a rajatabla las recomendaciones…”.

Sobre el espacio conmemorativo que este viernes se ha inaugurado en el camposanto charro, el alcalde ha asegurado que servirá para “mantener vivas las lecciones aprendidas y las que nos quedan por aprender” y para recordar que “cuando trabajamos juntos somos más fuertes”. Para finalizar, Carbayo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los salmantinos, a los que ha instado a cumplir las normas sanitarias: “Es una manera de honrar a las victimas, homenajear a los héroes y proteger la vida de todos nosotros”.

El punto y final al acto lo ha puesto la ofrenda floral que se ha producido bajo a la placa y un solemne minuto de silencio, seguido de una nueva intervención dle trío de cuerda.