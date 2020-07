Los pueblos de la Sierra de Francia reclaman una solución definitiva a los problemas de abastecimiento: “En 15 días nos quedamos sin agua”

Con la llegada del verano, aparecen los problemas de abastecimiento de agua potable en algunas localidades de la provincia, especialmente en la zona de la Sierra de Francia. En unos casos, como algunos pueblos serranos, por duplicar el número de vecinos y aumentar considerablemente el consumo y, en otros, por problemas de nitritos o arsénico.

Sin embargo, el periodo estival ha comenzado "con relativa normalidad y con la suficiente infraestructura para atender la demanda". Como afirma el diputado de Medio Ambiente, Román Hernández, “tenemos los pueblos llenos” pero la situación por el momento es de tranquilidad, con excepciones por escasez, averías o mala calidad del agua.

En los últimos días, la Diputación de Salamanca ha gestionado dos servicios para el abastecimiento con 27.000 litros en cada caso. En las Casas del Conde se solicitó los días 18 y 19 de julio para asegurar el suministro en previsión de un importante aumento de visitantes y, en el caso de Trabanca, fue por una avería.





Demanda de cisternas por escasez, averías o excesos de nitritos

Para el diputado responsable del área, en general, impera la normalidad con excepciones puntuales de abastecimiento como ocurre en pueblos que presentan contaminación de agua por nitritos como Aldeaseca de la Frontera o en la urbanización La Rad, en Galindo y Perahuy; o por escasez en localidades de la Sierra de Francia y de Béjar, que durante julio y agosto multiplican su población habitual, como Mogarraz, Miranda del Castañar o Las Casas del Conde.

Por lo que se refiere al abastecimiento de agua con cisterna en lo que va de año, la Diputación, además de a Las Casas del Conde y a Trabanca, ha dado servicio a otras siete localidades por problemas relacionados con el exceso de nitritos.

Más de 400.000 litros repartidos hasta la semana pasada

Según el diputado socialista Carlos Fernández Chanca, desde septiembre de 2019 hasta la semana pasada han sido necesarios 51 servicios, repartiendo más de 400.000 litros de agua con cisterna en Las Casas del Conde, Galindo y Perahuy -la urbanización la Rad-, la urbanización Las Toras en San Cristóbal, Paradinas de Abajo, Quejigal, Monforte de la Sierra, Aldeaseca de la Frontera, Negrilla de Palencia, Galleguillos y Arabayona.

Mogarraz paga entre 5.000 euros y casi 9.000 por abastecerse con cisterna

Una de las localidades que tiene que recurrir al abastecimiento de agua potable con cisterna en los meses de verano es Mogarraz, que asume anualmente un gasto extra que, dependiendo del suministro, oscila entre los 5.000 y hasta casi 9.000 euros en años de grave sequía.





La alcaldesa, Soledad Álvarez, explica que, este verano, a pesar de que ha llovido más, ya se han tomado medidas encaminadas al ahorro del agua. Una de ellas es el corte de suministro de alguna de las 14 fuentes del pueblo durante la semana pasada, “lo que significa que en 15 días nos quedamos sin agua”.

Y teme que, con el incremento de población, a finales de agosto “tengamos que estar pidiendo cisternas”, a pesar de que, a consecuencia del covid-19, “hay menos movimiento en hostelería y casas rurales y menos consumo”. El pasado año, recurrir al abastecimiento por cisternas de la Diputación -500 m3- supuso un gasto de unos 5.000 euros, un desembolso que califica de “importante”.

Ya a finales de julio, mientras el pasado año el consumo diario estaba en 200 m3, este año se sitúa en 150 m3 diarios “sin que haya llegado el momento álgido”, que se alcanzará coincidiendo con las fiestas de la Virgen de las Nieves, el día 5 de agosto. “Estamos aguantando, pero en 15 días tendremos que empezar a restringir algo porque nos quedamos sin agua”.

Soledad Álvarez recuerda que el pasado año, además de pedir las cisternas a la Diputación, no les llegaba y durante la noche cortaban el suministro. Por lo que pide a los vecinos y visitantes mucha prudencia, evitando derroches en huertos, jardines o piscinas.

Soledad Álvarez: “Necesitamos una solución definitiva”

¿La solución al eterno problema del agua? Para la alcaldesa para por una medida conjunta, porque un depósito en cada pueblo de la Sierra lo considera inviable y absurdo; de manera que se trata de que las administraciones -Diputación y Junta- inviertan y solucionen un problema que se agudiza cada verano. La alcaldesa recuerda que viene reclamando desde hace tiempo que el agua llegue de la parte alta de la Sierra, donde más hay, “pero esa solución no gusta a todos”, lamenta.

Asimismo hace referencia a otra solución que se planteó por parte de la Junta hace tiempo, pasando por una subida de agua desde la zona de Sotoserrano hacia arriba, “a lo que nos negamos, porque la zona de Sotoserrano es la que primero se queda sin agua y no nos parecía la mejor solución porque había que bombearla hacia arriba”. Ahora, asegura la alcaldesa, “cuando tenemos este problema del agua nos dicen que tuvimos la solución y la rechazamos. No me parece justo que permanentemente nos digan no, no y no ante las propuestas que hacemos”.

Mogarraz pertenece a la Mancomunidad Sierra de Francia de la que forma parte otras 14 localidades, algunas con problemas de abastecimiento en periodos concretos, como Villanueva del Conde, La Alberca o Miranda del Castañar, que se llenan de visitantes los meses de verano. Para Soledad Álvarez, si se trata de potenciar esta zona como destino turístico, "hay que ofrecer el mejor servicio, también en abastecimiento de agua", por lo que insiste en dar una solución definitiva "a este grave problema".

"La solución para Miranda no pasa por las cisternas y sí por el enganche por Navamuño"

Una solución urgente y definitiva pide también Juan Pablo Gutiérrez, alcalde de Miranda del Castañar, otra localidad serrana en la que preocupa el abastecimiento. "Necesitamos una solución para no estar pendientes en verano del cauce del río". Y, para el regidor de Miranda, la más viable pasa por permitir el enganche por la presa de Navamuño de Béjar porque el caudal del río Francia, "es el que es, y nosotros somos los últimos".

Sobre la viabilidad de esta solución que plantea, asegura que se necesita voluntad política "y el Ayuntamiento está al 100%, pero también está la mancomunidad del agua, de Béjar, presidida por la alcaldesa de Béjar. "Ahora hace falta que la Junta ponga en marcha el proyecto con la inversión necesaria".

A finales de julio, Miranda del Castañar no tiene restricciones, aunque un bando municipal advierte a los vecinos que optimicen el consumo del agua porque, recuerda el alcalde, "llevamos demandando a la Junta y a la Diputación un arreglo definitivo a este problema, que el agua llegue por su peso y garantice el suministro a Miranda y a la Sierra en general".