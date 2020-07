​Juan Antonio Ros, sobre los ‘Montes’: “En los entrenamientos y en los partidos me lo pasé bien porque entendemos el fútbol igual”

Juan Antonio Ros ha puesto punto y final a cuatro años (cesión mediante al Cartagena) en el filial del Celta. El futbolista murciano, de 24 años, puede actuar como central o pivote defensivo y asegura en SALAMANCA24HORAS que valoraría si le llegase una oferta de alguno de los tres equipos de la provincia en Segunda B. Además, reconoce que el juego de los ‘Montes’ se adapta perfectamente a sus cualidades como futbolistas.

Valoración de la temporada. “A nivel individual, ha sido la peor de las últimas tres temporadas. He estado ocho partidos lesionado pero también me ha valido para aprender y madurar en ese sentido. A nivel colectivo, ha sido una temporada extraña porque dominábamos los partidos pero casi no sumábamos puntos. Luego cambiamos de entrenador y Onésimo nos dio un cambio mental al equipo y así empezamos a sumar”.

Fin a la etapa en el Celta. “La primera temporada me fui seis meses cedido a Cartagena y los siguientes tres años, en el Celta, he disfrutado mucho porque me he sentido muy cómodo. En Barcelona no fui capaz de sacar mi fútbol y ahora me veo un jugador diferente y con experiencia, que eso también es muy importante”.

Características. “Me desempeño como central o pivote defensivo. No soy muy agresivo pero tengo altura y creo que mi mejor faceta es tener el balón en los pies. Soy un central correcto: con pocos errores, intento medir bien y cometer pocas faltas. Como pivote defensivo, abarco campo y me desenvuelvo bien con balón. Me gusta ir al ataque aunque no pude marcar el año pasado”.

Futuro. “Yo tampoco lo sé. Estamos esperando pero todavía no me ha llegado nada. Está todo muy parado”.

Los ‘Montes’. “He coincidido con ellos media temporada. Me parecen buenas personas e implantaron su idea. Dominábamos los partidos y pretendíamos hacer goles. Pero no sé si fue mala suerte o pequeños detalles por los que su fórmula no salió bien. Ellos me dijeron que me quedase y que no buscase una cesión a principio del año pasado. En los entrenamientos y en los partidos me lo pasé bien porque entendemos el fútbol igual. Hablé con él hace un mes y me dijo que había firmado y que si necesitaba algo, contase con él”.

Fútbol en Salamanca. “Jugué contra Unionistas y el Salamanca y también contra el Guijuelo. Siempre es difícil ir a Salamanca a jugar. No recuerdo un partido plácido, siempre hemos sufrido. Tampoco recuerdo si he ganado alguna vez. Si llega algún proyecto bueno y, con mi familia y mi gente, lo vemos con buenos ojos, no me importaría ir a Salamanca. No conozco la ciudad pero me han dicho que es muy bonita”.