​Xavi Hernández, positivo en coronavirus

El que fuera campeón del mundo con España y que actualmente dirige al Al Sadd catarí, Xavi Hernández, ha anunciado a través de Instagram que ha dado positivo en las pruebas del Covid-19 y que, por ello, no podrá dirigir al conjunto en su vuelta a la competición, siendo el técnico del filial, el también catalán David Prats, el encargado de ocupar su puesto.

“Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats - entrenador del equipo filial de @alsaddsc -. Hace unos días y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de @qsl, @qfa y de @alsaddsc el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición.

Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol!”, ha explicado Xavi a través de un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

Por su parte, ni su mujer ni sus hijos han dado positivo después de someterse a las pruebas, por lo que Xavi deberá hacer solo la cuarentena a la que se verá obligado. De momento, esta será de 7 días, momento en el que se le volverán a practicar las pruebas.