Profesionales sanitarios de Salamanca muestran su indignación por el “reparto injusto y arbitrario” de la ‘Paga-Covid’ y anuncian posibles medidas

La Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad de Salamanca ha lamentado en un comunicado el “reparto injusto y arbitrario” del complemento que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha realizado del complemento abonado por los servicios extraordinarios prestados durante la pandemia.

Según detallan a SALAMANCA24HORAS, esta ‘Paga-Covid’ se ha establecido por categorías profesionales sin importar el riesgo que tuvieron durante la peor parte de la pandemia, y ponen el ejemplo de que una enfermera o TCAE, que ha estado “a pie de cama constante y con alto riesgo de contagio”, cobrará menos que un profesional de mayor categoría aunque su nivel de riesgo haya sido menor. “Habiendo trabajado con bolsas de plástico como EPIs al comienzo de la pandemia”, añaden, para mayor cabreo.

Los criterios de la ‘Paga-Covid’ han sido fijados, reiteran, de manera arbitraria. Y es que para la gran mayoría de trabajadores “son desconocidos y sin saber quién los ha decidido”, y por ello no han sabido en qué grupo estaban hasta que la han recibido. Además, lamentan que los profesionales contagiados y que sufrieron baja “sólo cobran la parte proporcional de lo trabajado, no el período de baja”, lo que consideran un “despropósito”.

Igualmente, apuntan que ya avisaron en el pasado del riesgo que corrían al establecer los criterios para el reparto una Junta Técnico Asistencial -que “está en manos de la Gerencia de turno”- y no la Junta de Personal, “órgano que representa a los trabajadores” y que debería estar implicada, algo que sin embargo no suceden, según valoran.

También han mostrado su descontento con los sindicatos, que aceptaron “este castigo” en la Mesa Sectorial al no negociar dicho complemento -o levantarse de la misma, algo que no hicieron puesto que votaron a favor o se abstuvieron- y que ahora “empezarán a sacar cartelitos con lo mal que se ha hecho el reparto o realizarán escritos, lo único que saben hacer”, asegurando que estas organizaciones “ya no engañan a nadie” y que son los trabajadores los que deben defenderse por ellos mismos.

Por ello, desde la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad de Salamanca han anunciado que van a estudiar diferentes acciones que pudieran llevar a cabo y que “sean efectivas”, ya que “una vez más, los trabajadores de la sanidad pública estamos desprotegidos frente a la Administración”.