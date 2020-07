​Cristeto habla sobre el año sobresaliente de la Penya Deportiva: “El secreto es la humildad y el trabajo constante”

De forma cruel pero tremendamente honorable. Así cayó la Penya Deportiva en las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División B. El Castellón eliminó al equipo balear (que acabó con nueve sobre el campo) por 1-0. El salmantino Carlos Cristeto valora la temporada como espectacular y reconoce que tiene una oferta de renovación sobre la mesa, aunque también recuerda que le ‘gusta’ el Salamanca CF UDS.

Punto y final a la temporada. “Ha sido una temporada espectacular porque somos un equipo humilde y hemos hecho playoff”.

‘Secreto’ de la Penya Deportiva. “El secreto, te lo dije en una entrevista antes, es la humildad y el trabajo constante. Somos un equipo, no había individualidades”.

Futuro. “Acabo contrato y tengo la renovación en marcha. Tengo que hablar con mi representante para ver qué decisión”.

Salamanca CF UDS. “Siempre lo he dicho, que me gustaría jugar allí. El Salamanca fue el equipo donde me he criado en su cantera. ¿Unionistas? A mí no me han llamado. No sé nada de eso. Lo leí por twitter. Pero nada de nada”.

Segunda B PRO. “Nos han explicado un poco… creo que en vez de cinco grupos iba a ser seis. Los tres primeros juegan playoff de ascenso a Segunda B y otros a la Segunda B PRO, que tendrá sueldos mínimos y televisados. Y los últimos jugarán por el descenso”.