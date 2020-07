Juanan renueva automáticamente con el Zamora

El nombre propio de la final entre el Zamora y la Gimnástica Segoviana fue Juan Antonio del Álamo. El centrocampista salmantino bregó durante los noventa minutos, se impuso en todas las disputas y fue el dominador en la medular. Ahora, con el ascenso bajo el brazo, quiere disfrutar por primera vez de la Segunda División B y lo quiere hacer con el Zamora, con quien ha renovado de forma automática por subir de categoría y jugar más de 25 partidos.

Ascenso. "Otro momento que me regala el fútbol espectacular. Tenía la espina clavada de las dos veces anteriores con el Zamora. Devolvimos al club donde se merece".

Partidazo ante la Segoviana. "Hicimos lo que nos pidió el entrenador. Sabíamos que el partido no iba a ser muy vistoso pero yo también me desenvuelvo bien en esas acciones. Creo que hubo poco fútbol en el encuentro porque no fue un partido muy vistoso pero nosotros lo hicimos muy efectivo. No fui solo yo, sino todo el equipo".

Futuro. "Tengo un año más de contrato porque hemos logrado el ascenso y he jugado más de veinticinco partidos. Así que logré la renovación automática. Quiero seguir en el Zamora".

Segunda B. "No sé por qué nunca he jugado en esta categoría, lo llevo buscando mucho tiempo. Mucha gente dice que me merecía haber jugado ya aquí pero si no lo he hecho, por algo habrá sido. Ahora solo quiero jugar en Segunda B con el Zamora y disfrutar de la temporada. Por ganas e ilusión no será".