Cs denuncia la falta de transparencia del PP de Cabrerizos en la contratación de personal para las piscinas

Ciudadanos de Cabrerizos ha denunciado "la falta de transparencia" del Grupo Popular a la hora de contratar personal para las piscinas municipales. Un comunicado de la formación naranja asegura que los distintos grupos municipales empezaron a trabajar para asegurar que los vecinos pudieran disfrutar de las piscinas este verano.

"El 11 de junio se celebró un pleno extraordinario para abordar la gestión de las piscinas y se acordó que fuera asumida por el Ayuntamiento ante las desorbitadas exigencias económicas de la empresa que tenía la concesión. También se aprobaron las bases para la contratación de tres socorristas y tres taquilleros, bajo la norma jurídica que regulan el proceso selectivo. El pasado 1 de julio, el día que se abrieron las piscinas, el partido naranja recibió quejas por la falta de transparencia en el proceso de selección. Ese mismo día solicitó y revisó la documentación del proceso de selección, advirtiendo al secretario del Consistorio de presuntas irregularidades", explica Cs.

"Ante estos hechos y la falta de transparencia, Cs formuló una seria de preguntas, que fueron respondidas por el teniente-alcalde, Jesús Quintero y de las que se pudo apreciar las siguientes irregularidades y presuntas ilegalidades":

- Formalización de un tribunal incompleto.

- Ausencia del acta de constitución.

- Aceptación de solicitudes con la documentación incompleta.

- Baremación de experiencias no contempladas en las bases.

- Baremación de experiencias distinta para cada solicitante

Tras valorar la situación, el portavoz del partido liberal en Cabrerizos, Luis Óscar Bueno, ha manifestado que “la situación es muy grave. Nadie puede saltarse las reglas del juego, simplemente argumentando que no hay tiempo para cumplir con la ley. Llevamos trabajando para abrir las piscinas desde mayo y todos los grupos nos hemos ofrecido a echar una mano. Si no hay tiempo, no pueden estabecer unas bases que no van a cumplir, porque esto es engañar a la gente. Por eso, nuestro grupo va a vigilar todas las contrataciones con lupa y va a llegar donde sea necesario para que estas irregularidades no vuelvan a ocurrir”.