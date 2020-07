Sólo uno de cada cuatro autónomos se irá de vacaciones este verano, la mitad que en 2019

Sólo uno de cada cuatro autónomos, en concreto el 27,4%, se cogerá algunos días de vacaciones este verano, la mitad que en 2019, cuando el 53,8% de los trabajadores por cuenta propia afirmó que se iría de vacaciones, ya fuera en verano o en otra temporada, según un estudio de la organización ATA

Por el contrario, seis de cada diez autónomos, el 60,8%, no se irá de vacaciones este año, porcentaje muy inferior al del año pasado (39,8%). Por su parte, el 10,7% de los autónomos aún no ha decidido si cogerá unos días de vacaciones o no a lo largo de 2020.

De entre los autónomos que se tomarán vacaciones este año, el 22,4% se irá por un periodo que en ningún caso superará los 7 días, mientras que el 28,1% se cogerá una semana de vacaciones y el 12,9% que intentará desconectar dos semanas. No obstante, el 27,9% de los autónomos afirma no saber cuántos días se tomarán para descansar y sólo el 3% de los autónomos encuestados disfrutarán de más de un mes de vacaciones a lo largo de 2020.

Asimismo, entre los autónomos que se irán de vacaciones al menos unos días, el 17,5% cerrará su negocio, el 4,5% afirma dejará a sus empleados a cargo del mismo y el 5,4% asegura que puede seguir con su actividad desde cualquier sitio, haciendo uso si fuera necesario del teletrabajo.

Entre los que no se tomarán vacaciones, cuatro de cada diez asegura que intentará recuperar la actividad perdida en los últimos meses por la crisis sanitaria, mientras que el 20,4% señala que desde que es autónomo nunca ha podido cerrar su negocio.

PREFERENCIA POR EL TURISMO NACIONAL EN UN VERANO ATÍPICO

Debido a la pandemia del coronavirus, uno de cada cuatro autónomos, el 27,1%, afirma que, aunque cerrará su negocio unos días, no saldrá de su vivienda habitual, porcentaje que el año pasado sólo elegieron el 10,8% de los autónomos, en tanto que el 20,6% aseguran que se irán a su segunda residencia para disfrutar de unos días de descanso.

El 44% de los autónomos que abandonará su domicilio habitual o no irá a una segunda residencia para irse de vacaciones elige el turismo nacional. Sólo el 1,6% de los autónomos encuestados señala que se irá a pasar unos días fuera de España, frente al 11,8% que decidieron viajar al extranjero en 2019.

Según ATA, únicamente el 5,3% del total de autónomos encuestados afirman que este año sus vacaciones serán similares a años anteriores y se cogerán los mismos días de vacaciones, mientras que el 16,4% señala que a pesar de que disfrutará de unos días de descanso, éstos serán muchos menos que los habituales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado que este informe pone claramente de manifiesto cómo la actual situación sanitaria afecta de forma directa a las vacaciones de los autónomos.

"Muchos no se van a ir y los que se van en su mayoría se irán menos de una semana. Hay mucha incertidumbre", ha apuntado Amor, que ha reclamado medidas extraordinarias para estos momentos extraordinarios, especialmente en el caso de que haya negocios que se vean obligados a cerrar por rebrotes de Covid o por medidas sanitarias.

Por ello, Amor ha instado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a convocar la Comisión de Seguimiento para impulsar cuanto antes estas medidas extraordinarias y evitar que los autónomos que se vean afectados por los rebrotes. "Al igual que se ha hecho con los ERTE en caso de rebrotes, hay que hacerlo para los autónomos", ha indicado Amor.