Hernán Pérez, atento a la situación de Jairo Cárcaba

El Castellón lograba este fin de semana el ascenso a Segunda División . Los blanquinegros se impusieron por 1-0 al Cornellá y retornan a la división de plata del fútbol español. El delantero asturiano Jairo Cárcaba comenzó la competición en el Castellón pero la acabó en el Barakaldo. El futbolista tiene contrato con el equipo de la Comunidad Valenciana pero su situación podría cambiar en los próximos días.

El técnico de Unionistas, Hernán Pérez, tuvo a Jairo en el tramo final de la pasada campaña en el Barakaldo. El delantero jugó siete partidos ligueros (más el del Copa ante el Rayo) a las órdenes del entrenador asturiano y anotó un gol. Hernán Pérez sigue muy de cerca la situación de Jairo y hablan con asiduidad aunque por el momento no ha habido oferta económica hacia el jugador.

El propio Jairo Cárcaba explicaba en SALAMANCA24HORAS, el pasado 5 de junio, cómo es Hernán Pérez como técnico: "Se prepara muy bien los entrenamientos y es muy metódico. Intenta que los entrenamientos sean intensos y salgan bien. Sus equipos se caracterizan por competir bien y estar muy bien trabajo. Siempre me gustó por ese detalle. En estos meses he podido ver que son entrenamientos que te hacen competir muy bien el domingo. Como persona, creo que Unionistas se lleva una gran persona. Sabe hablar, llevar un vestuario y no da un problema. Es un entrenador que tiene todavía margen de mejora y con proyección gracias a su juventud. Seguro que si va todo normal y se arma un buen bloque, el equipo va a estar en la parte alta".