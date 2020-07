​El mensaje de Coque a Javi Borrego: “Eres jugador de otra categoría”

El Zamora – Segoviana contó con presencia salmantina en ambos equipos. Los zamoranos ascendieron de categoría y Coque, Garban y Juanan celebraron su llegada a la Segunda División B. Al término del encuentro, el delantero charro Javi Borrego, en las filas de la Segoviana, lloraba desconsolado en el césped. Su amigo Coque se percató y, antes de ir a celebrar el ascenso con sus compañeros, le abrazó. Javi Borrego desvela en SALAMANCA24HORAS el mensaje que le dio Coque para levantarle el ánimo.

Valoración de la temporada. “No hemos conseguido el objetivo del ascenso, que era bastante importante. Estuvimos luchando hasta el último pasito y solo nos queda levantarnos y seguir”.

Lágrimas tras la derrota ante el Zamora. “Sabíamos que el partido iba a estar igualado. Teníamos armas para hacer daño al Zamora pero al final íbamos con 2-0… marcamos el 2-1 y nos vinimos arriba. Era complicado. Me dio mucha rabia porque creo que podíamos haberlo conseguido”.

El consuelo de Coque. “Me dio muchos ánimos y me dijo “eres jugador de otra categoría”. Yo me llevo muy bien con Coque, Juanan… más que agradecido. Les di la enhorabuena”.

Futuro en el Guijuelo. “Estoy ilusionado por hacer la pretemporada y demostrarle a los Montes que puedo estar en la plantilla. Si no me dan la oportunidad, el verano es muy largo y va a haber muchos equipos en Segunda B. A mí me gustaría quedarme en Salamanca porque estoy en casa y con mi gente pero si tengo que salir, lo haré”.