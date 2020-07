Alertan de una campaña por WhatsApp para no usar mascarilla, denunciar a médicos y "saturar la sanidad"

El Colegio de Médicos de Vizcaya (CMB) ha denunciado que algunos de sus miembros han sido objeto de reclamación por haberse negado a indicar, en un informe médico, la exención del uso de la mascarilla.

La entidad colegiada ha informado de ello a sus miembros, así como a la consejera de Salud, Nekane Murga, al director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, así como a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a la Fiscalía de Menores.

Según ha denunciado en un comunicado, se trataría de una "campaña" que tiene como objetivo "saturar el sistema sanitario" como medida de presión para que los médicos accedan a eximir del uso de la mascarilla a pacientes que no presentan patología alguna que contraindique su utilización.

De acuerdo con la información que maneja el CMB, esas reclamaciones contra médicos se están dirigiendo a la Gerencia de Salud de la Comunidad Autónoma a través de los centros de salud de Osakidetza y también de las empresas empleadoras de la sanidad privada.

"La queja se presenta por medio de un formulario estándar en el que la persona que lo firma solo tiene que añadir sus datos. En el escrito se aduce que el médico que le ha atendido se ha negado a entregarle un informe en el que consten las razones de salud por las que no puede usar mascarilla. El texto finaliza con la solicitud de que se tenga por presentada una reclamación disciplinaria y en su virtud se acuerde abrir expediente en el que se considere a la persona firmante como parte interesada", ha relatado.

También ha señalado que además de este escrito de reclamación, el CMB ha conocido la existencia de un mensaje que se está difundiendo estos días a través de WhatsApp titulado "Pasos para evitar el uso de la mascarilla".

El CMB sospecha que puede tratarse de una "campaña perfectamente orquestada ante la cual ha decidido establecer una serie de medidas" y ha recordado además a la ciudadanía que la responsabilidad es individual y que está en la mano de cada cual contribuir a la seguridad personal y colectiva.

El mensaje de WhatsApp

La campaña que denuncian los médicos se ha difundido a través de WhatsApp bajo el título: “Pasos para evitar el uso de la mascarilla” con el siguiente contenido:



“1. Saturar el sistema sanitario: todo el mundo tiene que llamar a su médico de cabecera para pedir un Certificado de excepción de la obligatoriedad del uso de la mascarilla



(Mirar el video de Natalia Prego https://youtu.be/Aiwiv9VgpVU).



Se expresa dificultad respiratoria o dificultad de usar mascarilla por características laborales que nos exigen de buena respiración, síntomas de mareo...



2. Algunos médicos no tendrán problema en hacernos el certificado pero se prevé que la mayoría diga que no.



3. Avisar al médico que se va a poner una queja en el SAPU (Servicio de Atención al Paciente y al Usuario).



4. Poner una queja en SAPU diciendo que no nos han atendido y que no nos han querido hacer el certificado.



Pedir 2 copias, una para nosotras y otra para el abogado Luis de Miguel Ortega para que tenga el material para poder hacer unas demandas masivas.



Si él no tiene denuncias y reclamaciones él no puede hacer nada.



EN CUANTO AL RIESGO DE MULTAS



1. Actuar con sentido común: si vamos sin mascarilla y un agente nos para, no confrontar, no forzar.



Si debatimos nos puede multar por desacato y esto es más complejo en términos judiciales.



2. Si no te la quieres poner, primero te da un aviso de multa, y más tarde te llega la multa a casa.



Si pagas la multa ya no se puede recurrir pero si no se puede pasar al abogado Luis de Miguel Ortega para que haga esa demanda colectiva.



3. No podemos acumular una multa cada día, pero no pasa nada tener alguna que otra multa. En el confinamiento se han enviado a casa solamente un 25%.



Tranquilidad y saturar el sistema (Osakidetza, SAPU, Ertzaintza...). Que vean que hay movimiento y que la gente no está de acuerdo.



Mucha luz y PAZ-ciencia”