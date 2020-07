​Diego Hernansanz pone en duda la continuidad de los futbolistas con contrato: “El tiempo dirá si sale algún jugador. Una cosa es lo que ha ocurrido antes de la pretemporada y otra lo que pueda pasar durante ella”

El director deportivo Diego Hernansanz confirmó en la rueda de prensa de presentación de Mario Gómez la fecha de inicio de la pretemporada, adelantada por SALAMANCA24HORAS. Será el 10 de agosto, aunque matizó que “algún jugador empezará ya la próxima semana”.

El propio director deportivo intentó negar algunas de las informaciones salidas en prensa sobre la situación de Diego González y Pablo Aguilera. “Ningún jugador que tiene contrato está a prueba. No sé por qué está furrulando esa palabra. Una de las cosas que más nos sorprende es el poco minutaje que han tenido tanto Dieguito como Aguilera. Si nosotros no somos claros con Dieguito o Aguilera, que están en periodo de evolución, sería un error por nuestra parte que tuviesen un minutaje de ciento y pico minutos, nos quedamos sin jugadores. Lo que tienen que hacer es competir. La decisión la tendrá Hernán. Si algo hemos sido con ellos y a lo mejor pasa con algún senior. La exigencia va a ser altísima”, explicó Diego quien, con esta afirmación, ha dejado abierta la puerta a que sean varios los jugadores que no sigan para la próxima temporada.

Y apuntilló posteriormente: “ El tiempo dirá si sale algún jugador. Una cosa es lo que ha ocurrido antes de la pretemporada y otra lo que pueda pasar durante ella”.