"El PP lleva estafando a los salmantinos nueve años con los centros de salud de Prosperidad y del Zurguén"

Fernando Pablos ha explicado a los periodistas que los centros de salud de Prosperidad y del Zurguén comenzaron a planificarse en 2009. De hecho, la redacción de los proyectos se encargó en ese año. En 2010, se cuantificaron las obras y, en el presupuesto del año 2011, "siendo aún Mañueco consejero de la Junta y luego alcalde", aún aparecía el compromiso de realizar ambos centros de salud en un periodo de tres años en los presupuestos de 2011.





"No pueden decir que es una cuestión que tiene que ver con la crisis, porque la crisis en 2011 era bien conocida", ha comentado Pablos. "Cuando se presupuestó entonces es porque eran necesarios para la ciudad y había dinero para construirlos", explica. Sin embargo, en palabras de Pablos, "hoy, la información que ha trasladado el portavoz del Grupo Socialista demuestra que después de gastar más de 300.000 euros de fondos públicos, la Junta de Castilla y León ha renunciado a construir el centro de salud de Prosperidad tal y como estaba previsto". Para el procurador socialista, "el argumento de la Junta es que el centro de salud será distinto porque en él no se va a instalar la Gerencia de Salud. Sin embargo, los salmantinos tienen que saber que esos 300.000 euros no servirán para nada, porque cuando se recupere el proyecto será totalmente distinto al que ya se redactó en su día", ha comentado Fernando Pablos.

Sobre el centro de salud del Zurguén, Pablos ha afirmado que el PSOE ha podido saber "algunas cosas más". "En el plan actual de inversiones prioritarias de la Junta sí aparece el centro de salud del Zurguén y no el de Prosperidad, pero da igual que aparezca o no, porque la gestión que hace el Grupo Socialista para vigilar los intereses de Salamanca demuestra que, en 2018, la Junta solicitó información a la Gerencia de Salud de Salamanca para saber si el proyecto redactado hacía diez años se adecuaba a las necesidades actuales o había que cambiarlo, pero desde entonces no han recibido respuesta. La Gerencia de Salud de Salamanca no ha movido un solo dedo", ha informado Pablos.

Y continúa: "La mejor muestra de que no se ha hecho nada para que el centro de salud del Zurguén avance en todos estos años la dio hace exactamente una semana la consejera de Sanidad. Los socialistas interpelamos, por las infraestructuras sanitarias y Verónica Casado ni los mencionó. Sólo habló del centro de salud de Calzada de Valdunciel, que ese sí que está en construcción".

"El PP dice una cosa en Salamanca y hace otra en Valladolid"

En este sentido, según Mateos y Pablos, "el compromiso del PSOE es seguir reivindicando la incorporación de estos dos centros de salud en Salamanca al plan de infraestructuras sociales prioritarias que se desarrollará a partir del año que viene como parte del acuerdo político autonómico con el objetivo de que finalmente se proceda a su construcción y no quede solamente sobre el papel". Por lo que de sus palabras se extrae que, de no lograrse su reinicio, también los salmantinos podrán pedir explicaciones al PSOE, debido a que Tudanca firmó con Mañueco ese acuerdo político autonómico.



Además, los socialistas se preguntan qué gestiones han hecho el presidente de la Junta, el salmantino Fernández Mañueco, y el alcalde de la ciudad, García Carbayo, para defender de manera firme los intereses en materia sanitaria de Salamanca, ya que, como afirma José Luis Mateos, "el PP dice una cosa en Salamanca y hace otra en Valladolid".



"El PP de Castilla y León y la Junta llevan estafando a Salamanca nueve años en materia sanitaria. Incumplen sus promesas respecto a los centros de salud de Prosperidad y El Zurguén y llevan dilatando de manera vergonzante las obras del nuevo hospital. Mañueco, como necesitaba los votos de Ciudadanos, votaba una cosa en Salamanca y justamente la contraria en las Cortes. Carbayo, si quiere ser creíble, que alce la voz contra la Junta y contra su amigo Mañueco, pero dudamos que lo haga cuando en nueve años no lo ha hecho", ha concluido Fernando Pablos.

Documentación aportada por el PSOE sobre la solicitud de información a la Junta del centro de salud de Prosperidad