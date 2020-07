​La familia salmantina que compartió el hotel del confinamiento del Fuenlabrada: “En plena playa me entero de que seis miembros del club han dado positivo”

El Deportivo – Fuenlabrada era el partido de la jornada en la fecha final de la Segunda División. Sin embargo, varios miembros de la expedición del conjunto madrileño dieron positivo y el revuelo que se ha formado en el fútbol español todavía no tiene fin.

Una familia salmantina coincidió en el hotel donde se hospedó el Fuenlabrada, con el equipo azulón. Los Martínez Pérez se enteraron en la playa de la situación y narran en SALAMANCA24HORAS cómo fueron los momentos posteriores a conocerse los positivos en el Fuenlabrada.

“Hemos ido una semana de vacaciones. Elegimos el norte este año por las circunstancias y parecía menos concurrido que el Sur. Quisimos ir a un hotel con las mejores garantías. Llegamos el domingo y el lunes, cuando salíamos a las cinco de la tarde a la playa, vimos en la puerta del hotel el autobús del Fuenlabrada. Mi hijo Jaime se puso muy contento, porque es futbolero”, afirma Pablo Martínez, el padre de familia.

Pero todo cambió unas horas después: “En plena playa me entero de que seis miembros del Fuenlabrada han dado positivo o estaban aislados. Nos genera incertidumbre. Vamos al hotel y había una expectación tremenda en la puerta con la policía y los medios de comunicación. No sabíamos qué iba a suceder con nosotros”.

Pero Pablo Martínez recalca en todo momento el buen hacer tanto de la directora del hotel como de todos los trabajadores del hotel. “La directora nos dice que están siguiendo los protocolos y que los jugadores han llegado todos juntos sin tener contacto con las zonas comunes; por lo que no habría riesgo. Eso nos tranquiliza. El hotel no tenía restauración y por eso se minimiza mucho el uso de las zonas comunes, las estanterías están vacías… la única zona común que utilizan los usuarios es el ascensor. Bajamos únicamente cada día a desayunar donde ellos no están porque se quedaron aislados en dos plantas del hotel. Nosotros no los vemos nunca en ningún momento. Ni a ellos ni a nadie del club. Nosotros nos sentimos tranquilos”, continúa.

Además, apenas tuvieron restricciones para poder continuar haciendo su día a día de forma natural: “El hotel en todo momento sigue un poco las directrices que le manda la Consejería de Sanidad de la Xunta. Refuerzan el protocolo de saneamiento y desinfección del ascensor, que de por sí era muy bueno. Lo que sí nos afecta es el acceso a un club anexo con piscinas, pádel y gimnasio. Fue su protocolo extraordinario de seguridad”.

Por último, Pablo reconoce que en los últimos días en el hotel sí tenían más incertidumbre al haberse notificado nuevos positivos en el equipo azulón. “Nosotros llegamos el domingo y estamos hasta el viernes. Los días siguientes había mucho revuelo en la puerta y no teníamos muy claro si los jugadores se iban a ir. Nosotros estábamos en contacto permanente con la dirección del hotel, que se ofreció a resolver cualquier duda de los huéspedes. Nosotros estábamos muy tranquilos. Si bien es cierto que, a partir del miércoles, empiezan a dar nuevos positivos y eso sí nos daba un poco más de incertidumbre porque no sabíamos si también los huéspedes teníamos que hacernos pruebas. Los empleados del hotel se sometían todos los días a pruebas y nos remitían el resultado negativo de todos. La Xunta nos deja claro que nosotros estamos fuera de peligro”, finaliza.