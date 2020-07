Illa tranquiliza sobre los rebrotes de COVID-19: "Estamos en un escenario de control"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que España está "en un escenario de control" de la pandemia de COVID-19, pese a los 361 brotes activos que se han notificado en distintas partes del país, principalmente Cataluña y Aragón.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes, el ministro ha puntualizado, en cualquier caso, que el 70 por ciento de estos brotes tienen "menos de diez casos asociados". La mayor parte están asociados a reuniones familiares, actividades laborales como la recogida de fruta o al ocio nocturno. Illa ha valorado positivamente las medidas tomadas por algunas CCAA, como Madrid, para limitar el ocio nocturno: "A nuestro juicio son medidas acertadas".

Illa ha rechazado la idea de que se esté produciendo una segunda ola de COVID-19 a nivel general. "No podemos hablar, a mi juicio y según las informaciones que me trasladan, que haya una segunda ola generalizada en nuestro país, no la hay. Hay brotes y están muy sectorizadas las zonas donde hay transmisión más alta", ha argumentado.

Sobre los brotes, el ministro ha detallado que hasta el 64 por ciento de los nuevos positivos se circunscriben a Aragón y Cataluña. Illa espera que "en las próximas semanas se puedan poner bajo control los brotes más preocupantes, en Barcelona y Zaragoza" si los ciudadanos siguen "a rajatabla" los consejos de las autoridades sanitarias en cuanto a distancia social y uso de mascarillas.

Según Illa, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas "están tomando las medidas que se tienen que tomar para seguir manteniendo bajo control el virus". "Las medidas, si se siguen adecuadamente, permitirán el control del virus", ha insistido al respecto, defendiendo en varias ocasiones que "los instrumentos a disposición de las CCAA son suficientes para mantener bajo control la pandemia". "Las medidas de las CCAA son también suficientes", ha agregado.

Misma opinión ha compartido la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes para controlar la pandemia. Cuentan con todos los instrumentos". En este sentido, ha abundado en que España se encuentra en "buena situación" contra el COVID-19: "Todos los datos lo indican". Así, ha defendido que el sistema de prevención "está funcionando".

Illa ha recordado que en torno al 60 por ciento de los nuevos positivos son asintomáticos y que la edad media "ha bajado con respecto a semanas anteriores", situándose en torno a los 45 años. Según el ministro, la presión hospitalaria sigue baja, por no decir muy baja, alrededor del 1,5 por ciento de ocupación. Asimismo, ha informado de que actualmente hay 215 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI) en toda España, por lo que no existen problemas de saturación.

El ministro ha manifestado su "profundo disgusto" por las celebraciones tras el ascenso a Segunda División de fútbol del Sabadell. "No se tiene que celebrar de esta forma, vulnerando todo tipo de recomendaciones sanitarias. Esto es lo que no hay que hacer", ha criticado. Illa ha hablado esta mañana con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSOE), sobre estos eventos, según ha informado en rueda de prensa. Tras estos comportamientos, el ministro ha hecho un "llamamiento explícito" a seguir las recomendaciones sanitarias ya que "el virus sigue ahí".

Pese a los datos en nuestro país, el ministro ha advertido de que, a nivel internacional, "la evolución no es buena", ya que se están notificando máximos diarios de nuevos casos. "A nivel internacional la pandemia no está ni mucho menos controlada. En Europa, la conseguimos controlar hace algunas semanas pero se está registrando un incremento sostenido, aunque todavía controlando, de nuevos casos", ha insistido.

Sobre la llegada de la vacuna para "derrotar" definitivamente el virus, ha avanzado que, "durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles". "Hasta ese momento, habrá que tener un comportamiento de convivencia con el virus, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha concluido.