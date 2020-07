Importante contratiempo en el Ayuntamiento para paliar los efectos del coronavirus en Salamanca: El Gobierno de España quiere quedarse con su superávit, que iba a ser destinado a financiar los gastos sociales derivados de la crisis sanitaria

Fernando Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, ha ofrecido en la mañana de este miércoles, 29 de julio, una rueda de prensa para informar de las intenciones del Gobierno Central de quedarse con el superávit de los ayuntamientos del país y luego devolver el dinero en "cómodos plazos" durante diez años. Rodríguez ha indicado que este importante contratiempo, el de que los ayuntamientos no disponga del 100% de su superávit, genera problemas a la hora de hacer frente al acuerdo político firmado por todos los partidos presentes en el Consistorio salmantino para hacer frente a la pandemia de Covid-19

"Desde el inicio de la pandemia que ha provocado el virus Covid-19, todas las entidades locales hemos puesto en marcha diversas medidas para preservar la salud de nuestros empleados públicos, de nuestros vecinos y también para inciar medidas con el objetivo de paliar los efectos de esta crisis sanitaria que ya es también social y económica. Sin embargo, ese extraordinario esfuerzo que hemos realizado los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no ha destinado hasta ahora un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo", ha indicado el concejal popular Fernando Rodríguez.

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, la "única medida" que ha tomado el Gobierno Central es la de "permitir que las entidades locales pudiéramos gastar una pequeña parte de nuestro superávit del año 2019, un 20% concretamente, en atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sociales; así como un 7% para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental, algo que ya calificamos por parte del Grupo Popular como una auténtica tomadura de pelo, porque no parece que la prioridad ahora para las entidades locales sea que podamos utilizar el superávit en adquirir vehículos eléctricos", ha asegurado.

Ante esta situación, todas las entidades locales gobernadas por partidos de muy diferente signo político, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, han solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno durante los últimos meses diferentes medidas para que se flexibilizaran en 2020 las reglas fiscales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que todas las entidades locales pudieran disponer del 100% del superávit de sus ahorros de 2019, con el fin de implementar aquellas medidas que les permitieran actuar contra esta crisis sanitaria, social y económica. El Gobierno, según Rodríguez, ha hecho oídos sordos.

Pues bien, "frente a estas justas y legítimas peticiones de la Administración Local, nos encontramos con que la única respuesta del Gobierno de España es la noticia que hemos conocido recientemente de que el Ministerio de Hacienda pretende incautarse del superávit generado en 2019 por las Entidades Locales, de manera que nosotros le prestemos la totalidad de nuestros ahorros y él, a cambio, nos permita gastar durante los próximos dos años, (este y el siguiente) una tercera parte del superávit, devolviéndonos el resto a lo largo de los próximos diez años", cuenta el concejal popular.

Por lo tanto, según Rodróguez, lo que pretende el Gobierno "es un atropello para las Corporaciones Locales y, desde luego, para los vecinos de Salamanca". "El Gobierno quiere que las administraciones locales financien a la Administración General del Estado, el mundo al revés". Una actitud que, en palabras de Fernando Rodríguez, contrasta con la Junta de Castilla y León, "que ha puesto en marcha tres fondos extraordinarios para las Entidades Locales para que hagamos frente a actuaciones sociales, de inversión, de creación de empleo o gastos extras de limpieza en centros educativos de Infantil y Primaria".

Preguntas y respuestas

El montante final del superávit. "El superávit del 2019 del Ayuntamiento de Salamanca asciende al millón ochocientos mil euros, pero a nivel global de las Entidades Locales estamos hablando de unos 15.000 millones de euros, que no es peccata minuta".

¿Qué proyectos estarían en peligro al no poder disponer del dinero? "Nosotros creemos que los que tenemos financiadas con el superávit del 2018, que obligatoriamente tenemos que ejecutar antes del 31 de diciembre de 2020, en lo que al Ayuntamiento de Salamanca respecta, no va a haber ningún problema. Porque como digo, la ejecución estaba en marcha afortunadamente y la tenemos bastante adelantada".

¿Significa esto que los Ayuntamientos van a pagar los ERTEs? "Significa que el Gobierno de España posiblemente quiera aprovechar los recursos de las Entidades Locales y su superávit para tratar de sanear sus cuentas o al menos equilibrarlas. Es el mundo al revés. Cuando debía ser el Gobierno el que nos diera más recursos a las Entidades Locales, resulta que nos encontramos que la pretensión del Gobierno es que seamos las entidades locales los que financiemos a la Administración General del Estado, y eso no parece razonable".

¿Para qué se iba a destinar en Salamanca este superávit? "Es muy importante para poder financiar buena parte de las medidas extraordinarias que se recogieron en el acuerdo político de todos los grupos que componen la Corporación, con el fin de hacer frente al Covid-19. Que no nos dejaran utilizarlo supondría afectar negativamente a la financiación de esas medidas. Tendríamos que buscar otros recursos para financiarlas, porque parte del presupuesto de esas medidas, no todo lógicamente, se pensaba financiarlo con ese superávit de 1,8 millones de euros. Por lo tanto, si no nos dejan utilizar el superávit tendríamos que sacarlo de otros gastos, reasignando recursos".

¿El Gobierno está a tiempo de recapacitar? "Esto lo soluciona de un plumazo con un Decreto Ley que permita utilizar el 100% del superávit. Falta voluntad de hacerlo porque han quedado al descubierto sus intenciones. Lo que quiere es quedárselo".

¿Podría haber una subida de impuestos en Salamanca para hacer frente a este contratiempo? "No, lo descarto totalmente. No trataríamos de compensarlo con un incremento tributario. Tendríamos que reasignar partidas de gastos, pero no con un tarifazo".