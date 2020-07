​El Santa Marta anuncia el fichaje de More, que “vuelve a casa”

La Unión Deportiva Santa Marta sigue confeccionando su plantilla de cara a afrontar otra temporada en Tercera División. Tras los fichajes de Héctor y Charly, el equipo tormesino ha anunciado la incorporación de More, que “vuelve a casa” después de su paso por el Salamanca CF UDS B.

Rubén Moreno reforzará la punta de ataque del Santa Marta, equipo en el que se formó. La dirección deportiva ha apostado por él porque entiende que puede aportar un plus de calidad a la plantilla y confía en que revolucione el capítulo atacante del equipo.

El jugador se ha mostrado expectante ante el nuevo reto que afronta en el club. Según ha explicado en la página web del club, ha afirmado que “la verdad es que estoy muy contento, a la vez que agradecido al Santa Marta por darme la oportunidad de volver al club que me ha enseñado tanto durante todos los años que he vestido su camiseta y en el que he vivido momentos increíbles".

More reconoce que regresar al Santa Marta supone una magnífica opción para volver a rendir como lo hizo en su primera etapa en el primer equipo tormesino. "Afronto esta temporada con mucha ilusión y ganas de disfrutar del fútbol y volver a dar mi mejor nivel para ayudar al equipo en todo lo posible. Creo que este nuevo proyecto va a dar muchas alegrías ya que se está formando un equipo muy competitivo, con gran ilusión y ambición, lo que es imprescindible para poder conseguir los objetivos y hacer una buena temporada", ha añadido.

More se suma a los fichajes de Charly y Héctor Gómez, mientras que han confirmado su continuidad en el club Asensio, Montes, Yago, Pablo Fernández, Mario, Martiña y Aarón. Además, se suman al primer equipo procedentes del División de Honor Juvenil Miguel, Julio y Tomi.