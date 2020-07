El PSOE presentará en el Pleno Provincial cinco mociones: "cada vez son más porque la Diputación Provincial está parada. No hace nada"

Las mociones tratan los problemas actuales del turismo, el abastecimiento de agua en la Sierra de Francia, el sistema de transportes para los jóvenes que no tienen un IES en su municipio, la recogida de residuos y la asistencia médica

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, ha presentado hoy, miércoles 29 de julio, las mociones que se presentarán en el Pleno Provincial de mañana, día 30. Las mociones en esta ocasión serán cinco, lo que Fernando justifica diciendo que "cada vez son más porque la Diputación Provincial está parada. No hace nada de lo que tiene que hacer. No es capaz de tener iniciativa".

La primera moción tiene como fin la activación del sector turístico. Fernando recuerda que "el problema actual del turismo no es ajeno a la ciudad de Salamanca". La activación turística se pretende llevar a cabo mediante Bonos Turísticos, iniciativa que ya se ha iniciado en otras diputaciones.

La segunda es una reedición de una moción presentada el año pasado y pretende resolver el problema de abastecimiento de agua en la zona de la Sierra de Francia. Como ha recordado Fernando "hay municipios con agua disponible solo para dos semanas más y algunos de ellos están captando agua de mala calidad. Este problema cada vez es mayor y la Diputación no lo está gestionando". El año pasado, la Diputación se comprometió a realizar un estudio con ayuda de la Junta para conocer la situación sobre este problema y las posibles soluciones, en cambio, y según como apunta el socialista "han estado parados, no han cumplido con su compromiso. No han hecho nada".

En tercer lugar, se presentará una moción que inste a la Junta de Castilla y León a mejorar el sistema de transportes para jóvenes que se ven obligados a ir a otros municipios para asistir al instituto. "Se pretende que estos chicos y chicas no dependan de sus familiares para ir a los centros o que tengan que alquilar pisos para vivir cerca del centro escolar", añade Fernando.

Además, desde PSOE, "se continúa luchando para que la Sierra de Francia y Ledesma tengan un IES propio. Este asunto sería un incentivo para el desarrollo de la población en estas zonas", apunta el socialista.

La cuarta moción pretende resolver un problema que afecta a numerosos munipios de la provincia actualmente, y es la recogida de basuras. Desde el PSOE se propondrá la instalación de contenedores inteligentes. El concepto, que según cuenta Fernando "puede sonar como algo extraño, ya está funcionando en numerosos países. Algunos de estos contenedores comienzan en su interior el proceso de selección de productos, pero lo que sería funcional en este caso, es la instalación de sensores que detecten cuando el contenedor está lleno a un 70%, avisando en ese momento a la empresa encargada de la recogida".

En la quinta moción se propondrá que la asistencia médica siga siendo presencial. Para el socialista "esto es esencial en el medio rural y para las personas mayores, ya que la asistencia telefónica no es práctica. En la situación de pandemia que vivimos se puede seguir con la presencialidad con medidas preventivas como la solicitud de cita previa".