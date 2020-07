​Las investigadoras Marina Cermeño Gavilán y Judith López Luis, ganadoras de la X Edición del Premio Alumni – Universidad de Salamanca a la Investigación ‘Profesor Garmendia’

Las investigadoras Marina Cermeño Gavilán, en la categoría de doctorado, y Judith López Luis, en la categoría de máster, han sido las ganadoras del Premio Alumni – Universidad de Salamanca a la Investigación ‘Profesor Garmendia’, convocado por Alumni– USAL y otorgado por la familia Garmendia.

El jurado ha destacado entre las tesis doctorales presentadas la investigación de Marina Cermeño Gavilán, titulada ‘Dark matter in dense astrophysical objects’; mientras que de los trabajos de fin de máster se ha seleccionado el de Judith López Luis, ‘Role of aberrant deposition of 5-methylcytosine in ribosomal RNA in prostate cancer’.

La vicerrectora de Investigación y Transferencia, Susana Pérez Santos, ha presidido el jurado acompañada de Ángela Calvo Redondo, presidenta de honor de Alumni - USAL y secretaria del premio; Marina Gordaliza, vicepresidenta de Alumni – USAL; José Miguel Mateos Roco, decano de la Facultad de Ciencias; Enrique Cabero Morán, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la USAL y consejero de Alumni – USAL; y Francisco Javier García Criado, decano de la Facultad de Medicina.

Premios Alumni – Universidad de Salamanca a la investigación ‘Profesor Garmendia’

El premio, que celebra su X Edición, surgió para recordar y homenajear a José Garmendia Iraundegui, catedrático de Física en la Universidad de Salamanca. El objetivo de la iniciativa es promover la excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación de alto nivel entre los jóvenes. En ese sentido, el galardón está dirigido a estudiantes e investigadores que hayan publicado su TFM o tesis en el último año y que hayan obtenido alguna titulación oficial en la Universidad de Salamanca, o que estén o hayan estado vinculados a esta institución.

El premio en esta edición ha estado dotado con 4.000 euros en la categoría de doctorado y 2.000 euros en la categoría de máster universitario; importes que han sido duplicados respecto a ediciones anteriores, gracias a la colaboración de la familia Garmendia.