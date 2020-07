Comienza el espectáculo en las pistas de Tenis de La Cerrallana

Transcurridos cinco días de competición, con 212 inscritos y severas medidas de seguridad anti COVID-19, tanto el tercer Torneo de Apertura del Circuito IBP Tennis Series como en el XVIII Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar dan un impulso definitivo con el comienzo este miércoles de los cuadros finales en las categorías Absoluto y sub 18 masculino y Absoluto y sub 16 femenino.

Desde este miércoles y hasta el domingo, 2 de agosto (día en el que se celebrarán todas las finales de los dos torneos) se garantiza un gran espectáculo de tenis .

Nueve jugadores por debajo del Top 100 nacional (incluidos los jugadores ATP David Pérez Sanz y Eric Vanshelboim) y lo propio con diez jugadoras, garantizan no sólo la brillantez de los partidos a disputar a partir de este miércoles, sino la absoluta seguridad de que los campeones de esta edición tan especial serán merecedores de estar en lo más alto del podio en la historia de este torneo.



En la jornada de este miércoles se está disputando la fase de clasificación para entrar en el cuadro final en las categorías Absoluto Masculino, sub 18 y sub 16 masculino, aparte del partido del gran Quino Muñoz (jugador ya retirado de la vida profesional) que ha disputado su partido en la categoría de Veteranos contra el salmantino Carlos González y se ha impuesto por 6/1, 6/0. Serán cuatro los jugadores de cada una de las

categorías indicadas los que entren directamente al cuadro final para disputar la fase final del torneo que comienza este miércoles.



En la jornada de este miércoles se disputa la primera ronda del cuadro final en las categorías Absoluto y sub 18 masculino, Absoluto y SUB-16 femenino en dos turnos: el primero comenzando a las 10:30 horas hasta el

mediodía y el segundo comienza a las 16:00 horas hasta las 23:00 horas aproximadamente.