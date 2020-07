​Hernán Pérez describe a los cinco fichajes de Unionistas

El técnico de Unionistas de Salamanca, Hernán Pérez, ha atendido a SALAMANCA24HORAS para describir a los cincos nuevos futbolistas de su equipo. Unionistas ha firmado hasta el momento a Antonio Marín, Mario Gómez, Josué Medina, Héctor Nespral y Ramiro Mayor.

Antonio Marín. “Es un futbolista que tenemos muy controlado. Ya es una realidad aunque sea joven, tiene experiencia en Segunda B. Es un jugador de equipo y versátil y es un excelente profesional. Una de sus grandes virtudes es que es un gran defensor pero también tiene habilidades ofensivas y tiene buen pie. Puede jugar de lateral derecho e izquierdo y como central puede ser una solución de emergencia pero de mediocentro no hemos barajado esa posibilidad”.

Mario Gómez. “Como futbolista es un jugador con experiencia y muy muy regular. Siempre está a disposición del entrenador. Tiene envergadura pero es de los rápidos tanto de velocidad de traslación como de ejecución. Es muy agresivo en campo contrario y tiene salida de balón. Vamos a intentar defender lejos de portería y esperamos mucho de él”.

Josué Medina. “Es una situación muy especial. El director deportivo también lo conocía aunque no tanto como yo. Llega a Barakaldo tras hacer pretemporada con el primer equipo del Tenerife y pensé que se iba a quedar. Llega con nosotros un miércoles y el domingo fue convocado. El siguiente fue titular en Guijuelo. Tengo la espinita clavada a nivel personal porque jugó tres partidos titular y se lesionó en el segundo once de partido. Nos va a dar mucho en trabajo y también en cuanto a gol y llegada. No es el típico canario, y que nadie se me enfade, porque tiene un carácter muy fuerte y es muy agresivo tanto con balón como sin balón”.

Héctor Nespral. “Yo le conozco desde que era un niño. Siempre fue una de mis debilidades de la cantera del Oviedo y no tiene fortuna en el primer equipo. Nos cuesta un mundo convencerle para ir a Langreo. Sus dos buenas temporadas le valen para ir a Barakaldo, que llegó antes que yo. Y se convirtió en un jugador fundamental. Si no se lesiona, estoy convencido de que estaba en Segunda A. Tenía más ofertas. También fue un buen trabajo del director deportivo que habló con el representante. Si Héctor está a su nivel, va a ser determinante. Es un llegador y hace mover a un equipo. Acaba con cuatro goles porque juega media vuelta. Tiene un buen golpeo y tiene un gran balón parado. Tanto en Langreo como en Barakaldo sacaba córner y faltas. Hemos tenido mucha paciencia con él”.

Ramiro Mayor. “Era una pretensión de Diego. Lo quiso en Villarrubia y yo también lo quise. Hemos juntado fuerzas. Era un jugador muy cotizado. Nos va a dar mucha experiencia. Va a ser el líder de la defensa porque tiene experiencia y carisma. Es muy noble y nos va a ayudar en la gestión de vestuario. Estamos convencidos de que estamos teniendo un vestuario muy sano”.