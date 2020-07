El PSOE vuelve a reclamar a la Diputación el arreglo de la carretera que comunica Boada con Retortillo

El PSOE ha vuelto a pedir este viernes a la Diputación el arreglo de la carretera DSA-443, que comunica Boada con Retortillo. Un total de 5,10 kilómetros que se encuentra en un lamentable estado.

El diputado provincial Carlos Fernández Chanca; el alcalde socialista de Boada, Juan Matías Garzón y concejales de la localidad, han verificado in situ el lamentable estado en el que se encuentra este tramo "que sufre un serio y prolongado abandono, y donde no se han llevado a cabo actuaciones de relevancia en los últimos años, ciñéndose a trabajos de mero mantenimiento que no solucionan el estado real de la carretera".

Los socialistas afirman que esta zona sufre una severa dejadez con respecto a zonas colindantes donde se han llevado a cabo en los últimos años importantes actuaciones e inversiones en materia de carreteras.

El diputado socialista trasladará una vez más a la Diputación la precaria situación de la carretera "e instará a la institución provincial a estudiar el tramo con el objetivo de incorporarlo en futuras anualidades del plan provincial de carreteras, garantizando una intervención que amplíe y refuerce su firme, mejore su señalización y seguridad, en definitiva, una actuación integral".

Chanca recuerda que son varias las ocasiones en las que el Grupo Socialista ha trasladado en La Salina esta propuesta y "seguirá mientras no se dé una solución definitiva a esta zona por parte de la Diputación".

Por su parte, el alcalde de Boada, reivindicó una actuación en la carretera para una zona que considera "sufre un gran abandono por parte de la administración provincial" y que, necesita un revulsivo económico que garantice un desarrollo sostenible de la zona y mejore las comunicaciones entre los municipios. Sin olvidar, que se trata de un territorio con un considerable potencial ecológico y turístico, donde existen decenas de puestos de trabajo relacionados con el sector servicios como es el caso del Balneario de Retortillo.

Chanca reiteró que para los socialistas "la conservación y el buen estado de las carreteras de la provincia y comarca son aspectos fundamentales para garantizar una buena comunicación entre los municipios y son garantía imprescindible para cualquier tipo de desarrollo".