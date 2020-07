SATSE refuerza sus actuaciones de sensibilización ciudadana contra la propagación de la Covid-19

El Sindicato de Enfermería, SATSE, está desarrollando una campaña de información, sensibilización y concienciación ciudadana para fomentar la generalización de las actuaciones y medidas preventivas necesarias que eviten una mayor propagación de la Covid-19 en nuestro país.

Desde el inicio de la grave crisis de salud pública que afecta a nuestro país y al resto del mundo, SATSE ha colaborado con las instituciones y autoridades sanitarias en la difusión de información dirigida a la ciudadanía para que sea parte activa en la lucha contra el coronavirus, a través de la adopción y puesta en práctica de comportamientos y hábitos de vida que eviten los contagios.

Una línea de actuación que la organización sindical ha querido reforzar, en estos momentos, dado el progresivo aumento de la cifra de contagios, con la difusión de un nuevo vídeo que, con el título “Si te cuidas, nos cuidas a todos y todas”, pretende trasladar a la sociedad en su conjunto de que no debe relajarse y que ahora, después de meses de confinamiento, nos toca a todos nosotros evitar la no propagación de la Covid-19.

Además de la difusión de este nuevo material audiovisual en todos los medios de comunicación de la organización sindical (web, redes sociales, newsletters…), las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas miembros del Sindicato reforzarán su labor de información y sensibilización con todas las personas de su entorno.

“Sabemos que el peligro no ha terminado porque el virus sigue con nosotros y aún no hay vacuna, y que todos, administraciones, profesionales sanitarios y ciudadanía en su conjunto, nos jugamos mucho, de ahí que no haya que bajar la guardia y debamos cuidarnos para, de esta manera, cuidar al resto de personas”, apunta.

En este sentido, desde la organización sindical se insiste en la absoluta necesidad de cumplir con las distintas medidas y actuaciones higiénico-sanitarias establecidas, en la actualidad, por las autoridades competentes, como el lavado de manos, mantener la distancia social entre personas y utilizar las mascarillas, entre otras.

“El riesgo de una nueva oleada es evidente y de producirse tendría consecuencias aún más negativas para el desarrollo social y económico de nuestro país, por lo que debemos acabar con las actividades y actitudes de adultos y jóvenes que propician dar pasos atrás en la lucha contra la pandemia”, concluye SATSE