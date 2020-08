Ligar en tiempos de coronavirus: ''Lo he intentado con una prueba negativa y ni con esas''

Ligar, coquetear, tontear, galantear, cortejar, ligar, enamorar, flirtear… y así un sinfín de sinónimos para hacer referencia a una costumbre tan española casi como la tortilla de patata.

Una tradición, que como todo, ha cambiado mucho tras la llegada de la ‘Nueva Normalidad’ y es que el mismo Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro decía esto sobre el aplazamiento de la gira de despedida de la mítica banda de rock: ‘’Si ese día ya no hay absolutamente ninguna restricción ni de aforos ni de mascarillas ni de geles ni de poder abrazarse y besarse con lengua con desconocidos, entonces haremos la gira. Si ese día no ha salido ningún tratamiento efectivo y continuamos teniendo que mantener las distancias, entonces la llevaremos a primavera del año que viene. ’’

Lo que está claro es que ni la búsqueda de pareja ni de relaciones sexuales han parado durante el confinamiento, de hecho ha crecido de forma bastante considerable el uso de aplicaciones de citas como Tinder. María, una joven de 24 años cuenta a SALAMANCA24HORAS.COM que durante el confinamiento ha sembrado lo que esperaba recoger más tarde: "He estado buscando durante la cuarentena y ahora estoy quedando con ellos’’. La joven, nos cuenta que siempre se le ha dado mal el Face to Face y esta situación la ha aprovechado mucho debido a que casi toda la gente de su edad estaba en redes sociales. Sin embargo, no solo las nuevas generaciones utilizan las redes, esta situación ha provocado que muchas personas que habitualmente no hacían uso de las redes sociales se sumen a esta tendencia de las relaciones telemáticas.

Mario, es otro joven salmantino que es asiduo en el uso de este tipo de aplicaciones, generalmente para tener relaciones sexuales y nos cuenta que después del confinamiento sí que ha mantenido encuentros, pero que en lugar de hacerlo el primer día, ha preferido conocer más a las personas por miedo al contagio.

Los profesionales coinciden que con este panorama, los tiempos se han relajado y van más despacio, ya no es eso de conocer a alguien y abalanzarse sobre él, sino que hay un tonteo, quizás motivado por el miedo al contagio, que ha provocado que la gente se conozca mucho más antes de establecer un primer contacto sexual o erótico, así de esta manera comprueban si la persona con la que están adopta conductas de riesgo o no. Por ello, llegan a la conclusión de que ahora hay un poco más de conciencia a la hora de tener relaciones frívolas y distantes.

Hay muchos que dicen que esta nueva manera de ligar impuesta por las circunstancias es más bonita, más romántica...es como recordar aquella primera vez. Sin embargo, tal y como nos cuenta Marta, una joven gaditana, existe cierto respeto y una actitud cuidadosa que se pierde tras la primera vez. ''Tengo muchos amigos que al principio iban con más cuidado, preguntando... y ahora ya les da exactamente igual''.

Fuera de las pantallas y las aplicaciones, algunos siguen prefiriendo el método tradicional. Alex, es otro joven salmantino de 25 años que se autodefine como ‘El Gracioso’ de su grupo de amigos. ‘’Ser el gracioso siempre funciona, no eres ni guapo ni feo, eres el gracioso’’. Alex nos cuenta que lo ha intentado de todas las formas posibles, incluso tirando de ingenio, pero parece que no le ha funcionado. ‘’He llevado conmigo hasta una prueba negativa y ni con esas. Al principio la saqué para hacer la coña, para decir que soy negativo…pero no cuela. Está la cosa muy parada, hay bastante respeto’’.

Prueba negativa que Alex ha presentado para poder ligar, sin éxito

Aun así, nos cuenta que ya ha mantenido relaciones sexuales después del confinamiento, pero con personas con las que ya tenía confianza porque considera que ahora mismo la mayoría se muestran muy cerradas con los desconocidos.



"Me he dado al onanismo por encima de mis posibilidades"

Dani, es otro charro que ha llevado muy mal la falta de relaciones durante el confinamiento. ‘’Lo que más me gustan son las mujeres -afirma en tono de broma- pero me lo he tomado como un tiempo para mí mismo y me he dado al onanismo por encima de mis posibilidades’’. También nos cuenta que desde que se puede salir ya ha flirteado con varias personas pero que con la mascarilla es todo un poco aparatoso. ‘’He ligado bastante, pero es un poco coñazo con la mascarilla ya que soy mucho de gesticular y hacer muecas y ahora no se me ven’’.

En la misma línea que Dani, hablamos con Nuria, en este caso viene de Barcelona a pasar el verano en Salamanca y nos cuenta que también lo ha llevado mal, pero que sí ha tenido ya relaciones en la ‘Nueva Normalidad’ con una persona desconocida. ‘’Lo conocía de antes pero nunca habíamos hablado, es amigo de una amiga mía y estuvimos una noche en la playa aunque antes de hacer nada estuvimos bastante tiempo hablando y repasando nuestros contactos por si podía haber alguno sospechoso’’.

"Lo llevé muy mal hasta que supe que el chorrito de la ducha se puede regular"

A pesar de todo, también hay gente a la que por ahora le sigue dando mucho respeto esta situación. Paula es una joven de Bilbao, que a pesar de ser muy activa sexualmente prefiere ser cauta a la hora de volver a las andadas. ''Por ahora no he ido a discotecas ni me lo planteo, me da bastante respeto meterme ahora en aglomeraciones. Lo llevé muy mal hasta que supe que el chorrito de la ducha se puede regular''.

En la misma línea que Silvia se encuentra Bea, otra joven que nos cuenta que le encanta la marcha pero que ahora no es momento de arriesgar. ''Me gusta mucho el cachondeo, pero ahora prefiero esperar. Si ligo con alguien prefiero quedar con el un tiempo prudencial hasta que tenga certeza de que cumple las medidas y no asume riesgos''.

Lo que está claro es que a la sociedad salmantina le gusta el contacto, pasarselo bien y aunque con el coronavirus se haya convertido en un ligoteo distinto, y probablemente más de día que de noche debido a las restricciones del ocio nocturno, lo que está claro es que el 'love' sigue 'in the air' y por suerte, es inmune al covid.