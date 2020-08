Garban no descarta la retirada: "Es una de las opciones que tengo pensadas"

Tras lograr el ascenso a Segunda División B, el Zamora comunicó algunas bajas de la plantilla que había disputado la temporada. Entre los nombres se encontraba el de Sergio Garban, el extremo charro que dejará así de formar parte del trío salmantino con Juanan y Coque. El atacante explica a Zamora24horas los motivos dados desde el club, habla de la afición rojiblanca y no omite que puede ser un verano crucial para su futuro.

Salida del club. "Me lo comunicó César Villafañe y en ese momento mal, porque tenía esperanzas de continuar una temporada más y poder volver a disfrutar de Segunda B, pero no ha podido ser. No hay más. Esto es fútbol y hay que mirar para adelante".

Motivos expuestos. "Los motivos son que están justos de fichas senior y apuestan más por la juventud y proyección, en este caso de Guille que es el que está en mi puesto. La verdad que luego todo fueron palabras buenas hacia mí, pero al final la noticia fue esa y no querían contar conmigo para la temporada que viene".

¿Cómo sienta? "En el primer momento mal en el sentido de que tenía la esperanza de poder continuar, la ilusión y muchas ganas de poder disfrutar otra vez de la Segunda B con el Zamora, que llevaba dos años intentando conseguir el ascenso. La verdad es que me voy con mucha pena de no poder seguir disfrutando junto a todos mis compañeros, y también rabia de quedarme a las puertas de volver a jugar en Segunda B. Pero esto es fútbol y no le guardo rencor a nadie, es más, tengo muy buena relación tanto con César como con Movilla, el presi y todos los que componen el Zamora. Todos se han preocupado por mí, me han llamado y hemos estado hablando. Ahora a animar desde fuera y le deseo lo mejor de corazón a todos".

Movilla. "Con el míster hablé bien, no estuvo presente en la charla que quería darnos César. Me llamó un par de días después, ‘que había estado muy contento conmigo estos dos años, que era una persona excepcional y un gran futbolista pero que la situación requería eso. Que era una decisión muy difícil de tomar, les había costado mucho tomarla, pero al final esto es fútbol y hay que tomar decisiones complicadas’. Le dije que me daba mucha pena no poder continuar, que me veía con esa ilusión y esas ganas de seguir, que había estado muy contento estos dos años junto a ellos y los voy a echar de menos".

Coque y Juanan. "Tengo una relación muy buena con ellos y ese mismo día volviendo a Salamanca venían muy apenados en el coche por mí. Incluso venían un poco con lágrimas en los ojos por no poder seguir juntos los tres, pero al final fui el que los animó a ellos. Seguro que en Segunda B les va a ir muy bien y me alegro muchísimo por ellos porque se lo merecen más que nadie".

Sensaciones de esta etapa. "Buenas sensaciones de estos dos años. La verdad es que he jugado prácticamente todo y me siento muy feliz por ello. Me saco esa espina de lo que pasó el año pasado en Haro que no pudimos conseguir el ascenso. Aunque me dé mucha pena no poder continuar me voy con la sensación del trabajo conseguido y de dejar al Zamora en Segunda B que es lo que se merece este pedazo de afición y todos los que componen el club, porque hacen un trabajo excepcional. Ya que me voy con esa pena y esa rabia de no poder continuar, pero por lo menos con la sensación de dejar al Zamora donde se merece".

Próximo año. "Ahora mismo estoy sin pensar en nada. Esta decisión me ha dolido en el sentido de que tenía esa esperanza de poder continuar y ahora empezar a valorar otras cosas, a intentar ver qué puedo hacer y nada más. De momento no tengo ninguna decisión tomada, pero sí que esperando a ver qué pasa e igual empezar a mirar otro tipo de cosas".

Contactos. "De momento conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Habladurías que se oyen por ahí, pero de momento nada".

Real Ávila. "He visto que salen comentarios y me hablan, pero no he tenido ningún contacto con ellos ni nada por el estilo. Empiezo a tener la cabeza en otras cosas y mirando otro tipo de situaciones y cosas".

Retirada. "Es una de las opciones que tengo pensadas. Mi intención es seguir por aquí por mi tierra, al final me intención es no moverme de aquí y si tengo que mirar otro tipo de cosas igual este es el año, nunca se sabe".

TEXTO: Manel Hernández (Zamora24horas)