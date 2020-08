El III Festival Internacional de Jazz arranca este miércoles con el concierto de la pianista Sarah McKenzie

La pianista australiana Sarah McKenzie será la encargada de inaugurar esta noche el III Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en el Patio Chico.

Nacida en Melbourne, Sarah estudió en la West Australian Academy of Performing Arts de Perth, Australia, y en el Berklee College of Music de Boston, EstadosUnidos. Grabó para la compañía australiana ABC dos discos, ‘Don’t Tempt Me’ (2010) y ‘Close Your Eyes’ (2012) -ganador del premio ARIA al mejor disco de Jazz del año-, antes de ser reclutada por el productor Jean-Philippe Allard para el sello Impulse! Su primer disco para Impulse!, ‘We Could Be Lovers’ (2015), obtuvo el premio Bell al mejor disco de Jazz vocal publicado en Australia. El segundo, “Paris In The Rain” (2017) representó la consagración definitiva de Sarah en el mercado Europeo. Su última producción, “Secrets of My Heart” se ha editado en 2019. Sarah McKenzie se ha presentado en los más importantes Festivales de Jazz del mundo, como Monterrey, Juan-les-Pins, San Javier, Marciac, Montreux ó Perugia. Ha efectuado giras por Brasil, Corea, Japón y China, y ha actuado en New York, Paris, Londres, Ginebra, Budapest, Viena, Munich y Sydney. Tambien ha presentado sus composiciones en el Symphony Hall de Boston, junto a la legendaria Boston Pops Orchestra.

Las entradas para este concierto, que dará comienzo a las 22’30 horas, están agotadas. El espacio está aforado con 292 sillas numeradas para que todos los asistentes tengan sitio preasignado, será obligatorio el uso de mascarilla y habrá gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes.