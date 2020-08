​Vilaró, sobre Íñiguez: “Es un entrenador que te deja hablar, que te pregunta y se le ve muy exigente”

Andrea Vilaró ha llegado a la pretemporada de Perfumerías Avenida en muy buena forma. La escolta perfumera se muestra con muchas ganas de convencer a Roberto Íñiguez y ya fija su vista en la Supercopa de España.

Primeras sesiones. “Teníamos muchas ganas de juntarnos aquí y poder entrenar. Estos dos primeros días habían sido de “no te juntes”, “no vayas aquí, no vayas allá”… Ahora a esperar que vengan el resto de jugadoras y entrenar con normalidad”

Adaptación. “Hay que seguir muchas medidas de seguridad. Ahora somos diez y hace cinco meses que no veía a diez personas… vamos a tener que adaptarnos. Poco a poco nos iremos adaptando y también a Roberto. Que no tengamos ningún imprevisto y que lleguemos al 12 de septiembre de la mejor manera posible”.

En forma. “El año pasado no tuve todo el tiempo que me hubiese gustado al ir con la selección y he intentado llegar lo mejor físicamente para que podemos trabajar al cien por cien desde el inicio”.

Íñiguez. “Es un entrenador que te deja hablar, que te pregunta y se le ve muy exigente y con muchas ganas de hacerlo bien. Quiere que el equipo pueda formarse cuanto antes”.