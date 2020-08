Marcelino Maté trabaja con convencimiento para que se inicie el fútbol base aunque no en las fechas habituales

El presidente de la FCYLF, Marcelino Maté, reconoce en SALAMANCA24HORAS que trabaja con el convencimiento de que se pueda iniciar el fútbol base, aunque reconoce que no será en las fechas habituales. Marcelino Maté muestra el máximo respeto por el protocolo que le ha entregado la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y pide que se cumpla escrupulosamente.

La próxima temporada se han creado nuevas categorías regionales: ¿de quién surge la idea y qué beneficio cree que va a tener en la competición?

Se han creado las Segundas Divisiones Regionales de Infantiles y Cadetes y la idea surgió en una de las video reuniones que durante el confinamiento celebramos con los equipos de las Primeras Divisiones de ambas categorías. Estudiamos la dificultad de acoplar a los nueve equipos que, desde las competiciones provinciales se habían ganado el derecho a jugar el Play Off - y que difícilmente se podría haber jugado antes de la finalización de la temporada-, lo que nos llevaba a tener que dar nueve ascensos y crear unas competiciones compuestas por veinticinco equipos. Indudablemente, esta situación perjudicaría el nivel deportivo de las competiciones.

Con la creación de estas dos segundas divisiones se respeta el derecho al ascenso a los nueve equipos campeones provinciales, entendemos que se sigue manteniendo un buen nivel en las primeras divisiones y se propicia una competición de un mejor nivel para los equipos más importantes de las competiciones provinciales que no pueden acceder a las primeras divisiones, no causando, además, problemas a las competiciones provinciales de detraer un número de equipos que las merme de forma importante.

Una de las preguntas más recurrente es qué va a suceder con el fútbol base la próxima temporada. ¿Cree que podría no disputarse la próxima campaña?

Nosotros estamos trabajando en el convencimiento de que se podrán iniciar las competiciones, no en las fechas habituales, pero si uno o dos meses después. Para ello hemos adaptado al fútbol el protocolo que se nos ha entregado desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y estamos convencidos de que todos nuestros afiliados lo cumplirán escrupulosamente y trabajaremos para que así sea. El deporte en general y el fútbol en particular han dado muestras más que suficientes de saber estar y cumplir en esta situación y que los escenarios de contagio se producen generalmente en otros contextos.

Dado que muchos equipos comparten campo, ¿qué medidas de seguridad se van a exigir a los clubes?

Las que establece el protocolo que ha elaborado la Federación de Castilla y León de Fútbol siguiendo las directrices de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y las que tengan establecidas los propios clubes y el propietario de la instalación.

¿Están aseguradas las competiciones de FCYLF tanto en categoría senior: desde aficionado a Tercera División?

Como decía anteriormente, trabajamos para que así sea y no solamente desde la Federación sino desde los propios clubes, distinto será si, cuando llegue el momento de empezar, las autoridades sanitarias no lo permiten. Esperamos que no suceda así pues querrá decir que la situación está bajo control y será bueno no sólo para el deporte.