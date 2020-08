Marcelino Maté hace balance a la campaña en la FCyLF: "Esta temporada, lamentablemente, será recordada por una situación triste que nos ha tocado vivir"

Tras el playoff de ascenso a Segunda División B, la Federación de Castilla y León de fútbol puso punto y final a una temporada muy complicada por la crisis sanitaria del coronavirus. El presidente de la FCYLF, Marcelino Maté, cuenta cómo ha vivido la temporada, las tensiones propias con los equipos a la hora de tomar decisiones por el coronavirus y descarta, en SALAMANCA24HORAS, que pueda volver a jugarse una final a cuatro por el ascenso debido al formato actual de la categoría.

Supongo que se ha enfrentado a la temporada más complicada.

Esta temporada, lamentablemente, será recordada por una situación triste que nos ha tocado vivir y que, además de provocar miles de muertes de seres humanos, nos deja una situación económica difícil de resolver y que nos complicará la vida a todos y también al deporte. En el fútbol, todas las temporadas son complicadas, cuando no es por una cosa es por otra, pero siempre surge alguna cuestión que permite que cada temporada tenga su particularidad con relación a las anteriores. Nos ha tocado vivir de casi todo, descensos administrativos, resoluciones judiciales, desapariciones de clubes históricos, etc.

¿Cómo ha vivido, como presidente, la situación creada por el coronavirus?

Como persona, con la preocupación lógica de lo que veía que estaba pasando y con la tristeza de ir dejando por el camino a amigos y conocidos sin poder darles el adiós que hubiera deseado.

Como presidente, las preocupaciones son distintas y las sensaciones también. En un principio, pensando en cómo poder terminar las competiciones. Cuando ves que eso ya va a ser imposible o harto difícil, en cómo dar ´fin´ de la mejor manera posible y, después, analizando cómo se podrá retornar. Todo ello aderezado por un sinfín de video reuniones, en las que todos hemos hecho un master y donde he podido escuchar propuestas opuestas para la solución de una competición y otra exactamente con las mismas características, que partían de la misma fuente; medios que alababan hoy una propuesta y mañana la contraria; creadores de opinión a los que se les veía venir desde muy lejos, bulos interesados, propuestas modificadas no buscando lo mejor para el fútbol sino para sumar adeptos y conseguir sus propósitos, anuncios de recursos, demandas, apelaciones a la intervención de los grupos políticos, en definitiva, todo o casi todo lo que se podía esperar, incluso críticas a que la resolución de esta situación extraordinaria no estuviera prevista en las normativas de aplicación.

Esas actitudes del dirigente son entendibles, propiciadas por su enorme compromiso y su amor a un deporte y a unos colores. Creo que ha sido y es digno de alabar el compromiso de los dirigentes para con sus clubes y sus deportistas, para con la competición, con el fútbol y con un mañana que se muestra incierto y lleno de incógnitas difíciles de resolver aun en estos momentos.

Hace unos días, se vivió un playoff con cuatro equipos para el ascenso a Segunda B. ¿Le ha parecido apetecible el modelo? ¿Cree que podría implantarse para futuras ocasiones?

Entiendo que ha sido un buen formato para poder resolver la situación concreta de esta temporada de la mejor forma posible. Considero que, en esta ocasión para nuestro grupo de Tercera División, ha podido ser contraria a nuestros intereses pues contábamos con un nivel que, de haberse disputado el Play Off conforme a como estaba previsto inicialmente, podríamos haber optado a más ascensos de categoría puesto que el nivel deportivo de nuestros equipos era superior al de otros muchos que he visto. No creo que este modelo se pueda implantar para otras temporadas puesto que, al tener esta configuración territorial la Tercera División, es necesario el cruce de equipos de grupos distintos para otorgar los ascensos.