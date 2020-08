La reacción de Ana Soria tras la cogida sufrida por Enrique Ponce

Ana, muy afectada, no pudó ocultar su angustia en el fatídico momento, que afortunadamente quedó en un susto. Tras recibir atención médica, Ponce pudo continuar con su faena y terminar la tarde sin más sobresaltos

Ana Soria ha vivido su peor tarde desde que se hizo pública su relación con Enrique Ponce. Y es que el diestro sufrió una cogida durante su corrida en el Puerto de Santa María, ante la asustada mirada de su novia. La almeriense, que presenciaba por primera vez la faena desde la barrera, era testigo de excepción de cómo el toro cogía y volteaba al valenciano alzándolo por los aires y provocándole una herida en el brazo.

Ana, muy afectada, no pudó ocultar su angustia en el fatídico momento, que afortunadamente quedó en un susto. Tras recibir atención médica, Ponce pudo continuar con su faena y terminar la tarde sin más sobresaltos.

A continuación os ofrecemos las imágenes del momento y el susto de Ana Soria ante la cogida sufrida por su novio.

Lo que no puede negar la pareja es que están atravesando por su mejor momento y viviendo su verano más feliz. Una vez que se ha hecho pública su relación, el ex de Paloma Cuevas no escatima en gestos públicos hacia la que ya es su novia oficial para dejar claro lo enamorado que está de la joven estudiante.

Mimos, confidencias, intercambio de miradas y muchos gestos de cariño entre Ponce y Ana Soria durante toda la corrida, en la que el valenciano no quitó ojo de la barrera donde la almeriense presenciaba la faena con varios amigos.

La joven ejerce ya como novia oficial del diestro, y si en un principio se pensaba que no le acompañaría durante la temporada, su presencia en las plazas de Huelva, Plasencia y El Puerto de Santa María nos dice todo lo contrario. A diferencia de Paloma Cuevas, Ana disfruta viendo las faenas de Ponce, y prefiere acompañar a su pareja durante su periplo por el país.