​Íñiguez habla sobre “su” Avenida: “Me gustaría que fuese un equipo agradable de ver y que jugase mucho utilizando toda la pista”

Roberto Íñiguez ya ha dirigido varias sesiones al frente de Perfumerías Avenida. El técnico vitoriano tiene muy claras las ideas que quiere transmitir al grupo y el estilo de juego que busca implantar en Würzburg, aunque deja claro que el ADN de Avenida no se va a tocar.

Sensaciones. “Las estoy viendo bien. Si es verdad que se nota en algún caso, en especial con las más jóvenes, más carencias. Pero creo que va a ser a corto plazo. Pero el tema de la ilusión, de volver a entrenar, de coger un balón, equilibra mucho las cosas. No deja de ser extraño estar con la mascarilla”.

Pretemporada. “Es un buen rompecabezas. Tengo mucha comunicación con el cuerpo técnico y no decido yo solo. Pensar en las jugadoras e intentar ayudarlas. Me preocupa mucho que no haya problemas físicos. Me gustaría que tuviésemos esa progresión de trabajo pero sin enlazar ningún problema. Cada semana subimos un poco la intensidad y bajar el volumen. Pero habrá semanas duras en intensidad y volumen. En estas seis semanas hasta la pretemporada intentaremos hacer el mejor trabajo”.

“Su” Perfumerías Avenida. “Me gustaría que fuese un equipo agradable de ver y que jugase mucho utilizando toda la pista. Y que no perdiese nada de lo que caracteriza a Avenida durante su historia: intenso, peleón, con lucha… son parte de la filosofía del club y de la gente que viene a ver al equipo”.