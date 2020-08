​Amaro, capitán del Salamanca CF UDS: “Prefiero mirar el día a día y no pensar en el futuro ni poner grandes metas”

El capitán del Salamanca CF UDS, Antonio Amaro, se muestra con muchas ganas de comenzar los entrenamientos con el resto de sus compañeros pero se muestra muy atento a la situación provocada por el coronavirus en el país.

Ganas de iniciar los entrenamientos. “Han sido cinco o seis meses interminables para los que nos dedicamos a estos. Necesitamos tocar el balón. Tengo muchas ganas de estar con los compañeros en el césped. A ver si todo va bien y el lunes empezamos”.

Salud por encima de fútbol. “Nosotros vamos a seguir todo el protocolo de la RFEF y de Sanidad. Ante todo, la salud. Por nosotros y por las familias”.

Conversaciones con el entrenador. “Todavía no he tenido el placer de hablar con él. Pero sí ha hablado con jugadores que lo han tenido y me han hablado muy bien con él. Tanto cambio de entrenador nos desestabilizó el año pasado y esperemos que con la jerarquía de Egea, nos haga estar muy unido”.

Pretemporada atípica. “Veo muy complicadas todas las fechas que se están poniendo. Es mejor vivir día a día y no pensar mucho en el futuro. Esto cambia cada hora. Seguiremos todos los protocolos”.

Objetivo para la próxima temporada. “Prefiero mirar el día a día y no pensar en el futuro ni poner grandes metas. Lo primero es pasar el virus, hacer una buena pretemporada y prepararnos porque será un año muy difícil. Iremos partido a partido”.

Campaña muy corta. “Por eso no quería ponerme objetivos a largo plazo porque no sabemos cuando se va a empezar. Va a ser muy distinto. Ni siquiera nos han confirmado el formato. La primera parte habrá que estar muy atento porque nos jugamos mucho”.