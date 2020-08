“Batidas Puente Romano” y “Fridays For Future Salamanca” realiza una recogida de basura en la avenida de la Serna

Los colectivos “Batidas Puente Romano” y “Fridays For Future Salamanca” estuvieron en la mañana de este domingo en la zona de la avenida de la Serna, cercana a la Isla del Soto en Santa Marta, recogiendo residuos de la ribera río.

En este caso, el grupo encontró bastantes toallitas higiénicas, colillas, botellas de agua y de cerveza, papel higiénico, deportivas, mantas e, incluso, poliestireno. En total fueron recogidas unas diez bolsas de residuos para evitar la contaminación del río Tormes, lo cual llena al grupo de orgullo.





Jorge Martín, miembro de Fridays For Future Salamanca, explica que quedaron sorprendidas ante la cantidad de basura, la cual no pudieron recoger del todo porque “era demasiada” y hace un llamado en nombre de los colectivos para que, tanto el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes como la empresa Lidl se unan para mantener la zona en mejor estado.

“Un trabajo en conjunto Ayuntamiento y empresa no estaría mal porque de verdad la mañana no nos dio y la basura enterrada fue una pesadilla. También en la zona que recogimos no vimos prácticamente ninguna papelera y, aunque no es excusa, a la gente se le hace más difícil mantener la zona limpia... Tenemos que hacer todo lo posible para conservar nuestro río como patrimonio natural, por lo tanto, sabiendo que la basura llega ahí porque alguien la arroja. Hacemos una llamada de atención a los valores que estamos inculcando, necesitando cada vez más familias con consciencia ecológica y una educación diferente, ecosocial y sostenible”, concluye Jorge Martín.