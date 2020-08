Un estudio analiza el beneficio del hierro endovenoso en pacientes con insuficiencia cardiaca

Un estudio independiente dirigido por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, analiza el beneficio del tratamiento con hierro endovenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca, que constituye uno de los mayores retos en salud cardiovascular, según ha informado este instituto.

La prevalencia de la insuficiencia cardiaca es creciente cada año y la morbimortalidad asociada a este síndrome es muy elevada. Trabajos previos mostraban que el déficit de hierro es muy frecuente en estos pacientes, y su corrección mediante tratamiento con hierro endovenoso se asociaba a una importante mejoría funcional y sintomática.

Sin embargo, los mecanismos por los cuales el hierro lleva a estos hechos no eran bien conocidos, especialmente con respecto a cambios que ocurren en el corazón enfermo. Ahora este estudio del INCLIVA aporta "luces" en este sentido, al evaluar el efecto del tratamiento con hierro endovenoso sobre la captación miocárdica de hierro y su repercusión sobre el funcionamiento del corazón.

Asimismo, muestra que, tras la administración de hierro, se produce captación de hierro por parte del miocardio, y este hecho se asocia a mejora de la función. Este estudio, a juicio de los investigadores, sugiere que el beneficio del tratamiento con hierro observado en pacientes con insuficiencia cardiaca se debe, en gran medida, a efectos de este a nivel del propio corazón.

Ensayo clínico aleatorizado

En el ensayo clínico aleatorizado doble-ciego participaron 53 pacientes con insuficiencia cardiaca. El estudio se ha financiado con ayudas no condicionadas de VIFOR pharma y una Beca de la Sociedad Española de Cardiología.

En el estudio, han participado además los hospitales La Fe, Manises y General de Castellón y ERESA-ASCIRES) y tiene como investigador principal al doctor Julio Núñez, coordinador del Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca y director científico adjunto de INCLIVA; del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valencia; y profesor titular del Departamento de Medicina UV-.

Los resultados del estudio se reflejan en el artículo 'Non-invasive imaging estimation of myocardial iron repletion following administration of intravenus iron: The Myocardial IRON Trial', publicado recientemente en Journal of the American Heart Association (JAHA).