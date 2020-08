Más de la mitad de españoles no sabe cómo cuidar la piel tras la exposición al sol

Ya estamos en agosto y muchos españoles están de vacaciones y con ellas llega una mayor exposición al sol de la piel. Cada persona es diferente y necesita unos cuidados, pero más de la mitad de los españoles (53%) reconoce no saber cómo cuidar la piel tras haber estado al sol. El equipo de Nutritienda, vendedores de productos de salud y belleza, ha realizado recientemente una encuesta a 3.500 personas mayores de 18 años de toda España como parte de un estudio sobre los hábitos de los españoles cuando se exponen al sol en la que el 65% reconocieron que no saben bien cómo aplicarse la crema, y lo más preocupante es que tres de cada diez reconocieron quemarse al menos una vez cada verano. Cuando se les preguntó si sabían cómo cuidar la piel tras la exposición al sol o qué productos son mejores para esta situación, un 53% reconoció que no sabían que hacer y un 42% admitió que no se aplicaban algún producto después de tomar el sol.

La piel tiene que ser cuidada en el momento de la exposición con protectores solares adecuados para cada tipo de piel, pero tan importante como eso es devolver la calma y la hidratación después, se haya quemado uno o no. No todo el mundo sabe que los rayos ultravioletas siguen haciendo efecto en la piel horas después de la exposición, por lo que hay que tratar la piel también tras el sol.

¿Crema hidratante o aftersun?

Sin lugar a dudas tanto la crema hidratante como el aftersun son imprescindibles para tener una piel radiante y bien hidratada, la crema hidratante es ideal para el día a día, penetra en las capas más profundas de la piel evitando la deshidratación, pero después de la exposición solar no es suficiente solo con eso, hay que usar mejor un aftersun ya que tiene ingredientes específicos para conseguir ir más allá de la hidratación: devuelve el frescor, la calma y repara las células dañadas por quemaduras solares. Tanto la crema hidratante como el aftersun aportan hidratación y elasticidad, tienen un efecto reparador y previenen el envejecimiento cutáneo prematuro, pero el aftersun además de todo eso tiene un efecto antiinflamatorio y calmante, ayuda a reparar las quemaduras solares, baja la temperatura cutánea y prolonga el bronceado, por lo que sin duda en estas fechas del año, los más recomendable es utilizarlo después de la exposición al sol.

¿Cómo elegir un buen aftersun para cada tipo de piel?

Cada piel es distinta y demanda un aftersun diferente, los hay de muchos tipos, en spray, aceite, crema, gel... algunos tienen extractos vegetales que tienen propiedades calmantes además de hidratantes y alivian los síntomas de irritación y picor y ayudan a regenerar la piel. Es importante comprobar que el aftersun contenga alguno de estos extractos:

Aloe Vera

Esta planta ha sido utilizada desde hace miles de años como un potente regenerador y cicatrizante. El Aloe Vera aporta multitud de beneficios para la piel tras la exposición solar, ayuda a hidratar y calmar la piel actuando sobre las tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. Gracias a su poder regenerador, calmante y refrescante ayuda a combatir la tirantez de la piel con el sol. Además del aftersun, una mascarilla casera calmante ideal tras las quemaduras del sol sería mezclar 20 ml de gel de aloe vera puro con una cucharadita de miel, 5 ml de aceite de jojoba y 5 gotas de aceite de árbol de té. Se aplica una ligera capa sobre la piel a tratar y se nota los efectos refrescantes, calmantes y regeneradores al momento.

Caléndula

Una de las mejores plantas que se puede utilizar para el cuidado de la piel tras el sol es la caléndula. Los extractos de caléndula alivian y calman la piel sensible, irritada o seca, previenen el desecamiento de la piel y la protegen de las agresiones externas. Cada vez hay más aftersun que incluyen esta planta en su composición. Es recomendada sobre todo para pieles sensibles gracias a su efecto antiinflamatorio que alivia las rojeces gracias a su contenido en fitoesteroles, saponinas y ácido salicílico, potencia la síntesis de colágeno y regenera la piel dañada. Además de las cremas que contienen caléndula se pude hacer una mascarilla casera usando aceite de caléndula o una cucharada de pétalos de caléndula en agua, después hay que echar tres cucharadas de yogurt, batir junto a dos cucharadas de avena y echar en la zona a tratar durante 15 minutos.

Aceite de árbol de té

El aceite de árbol de té es cada vez más usado para todo tipo de afecciones, se extrae de las hojas de un arbusto de origen australiano y fue utilizado durante miles de años como infusión para aliviar la tos, dolor de garganta, calmar picaduras y sobre todo para calmar quemaduras. Su efecto antiinflamatorio y cicatrizante hace que sea uno de los aceites más recomendables para después del sol. Para aliviar quemaduras y evitar la aparición de ampollas se puede enjuagar la zona con abundante agua fría y aplicar el aceite de árbol de té varias veces al día.

Aceite de rosa mosqueta

El aceite de rosa mosqueta es una opción ideal después de la exposición al sol. Es uno de los aceites más usados para las cicatrices pero gracias a sus ácidos grasos esenciales, antioxidantes y vitaminas es perfecto para cuidar la piel después del sol ya que la nutre y regenera. Además de como ingrediente en distintos aftersun se puede comprar como aceite puro para hacerse una mascarilla casera. Se puede mezclar zumo de limón con aceite de rosa mosqueta y tres fresas machacadas, esta mascarilla además de depurativa y antiinflamatoria ayuda a eliminar las manchas de la piel.

Aceite de almendras

El aceite de almendras está repleto de antioxidantes, ácidos grasos Omega 6 y vitamina E que hace que la piel se hidrate y nutra después del sol. Es un antiinflamatorio natural y hace que la piel se calme. Se puede mezclar con un aftersun ya comprado o aplicar de manera independiente. Cada vez hay más cremas que lo incluyen en su composición.

Manteca de Karité

La manteca de Karité tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, por lo que es ideal para después del sol. Su textura es aceitosa por lo que crea una barrera contra irritaciones y rojeces y es rica en triglicéridos y sustancias insaponificables por lo que deja la piel elástica y suave.

Alimentos indispensables tras la exposición al sol

Además de cuidarse por fuera tras la exposición al sol, es muy importante saber que también hay que cuidarse por dentro con la alimentación, para tener una piel radiante e hidratada. Hay que beber mucha agua, evitar alimentos procesados y salados ya que se retiene líquidos, y es indispensable una alimentación variada. Para lucir un buen bronceado este verano se recomienda sobre todo tomar:

Alimentos con beta-caroteno, precursor de la vitamina A, y que incrementan la producción de melanina, algo imprescindible para un buen bronceado, lo contienen vegetales y frutas de colores vivos como las espinacas, calabazas, zanahorias, tomates o berenjenas y frutas como el melocotón, mango, albaricoque, arándanos, moras y frambuesas y el postre del verano: la sandía.

Alimentos que contienen Vitamina C, que ayudan a proteger las células de la piel y participan en la formación de colágeno, una proteína necesaria para la elasticidad y firmeza de la piel. Muy recomendables son frutas como las naranjas, kiwis, papayas, limones o las fresas, además de verduras como las espinacas y las coles.

Alimentos ricos en ácidos grasos Omega-3, que protegen la piel de la deshidratación y actúan como agentes antiinflamatorios, como el atún, salmón, caballa y boquerones o anchoas, entre otros pescados azules o las semillas de chía y las nueces.

Alimentos ricos en vitamina E, ya que neutralizan la oxidación de las grasas y la producción de radicales libres ayudando a tener una piel más cuidada, algunos ejemplos serían el aceite de oliva, el aguacate, y las nueces.

Alimentos que contienen azufre, que también ayudan a mantener la piel hidratada, suave y flexible ya que es un mineral que forma parte de estructuras como la piel, el cabello o las uñas. Los más recomendables son los huevos, espárragos, la cebolla y el ajo.