​“De todo lo negativo salen cosas positivas”: La pareja que recibió insultos homófobos ofrecerá una charla en La Alberca para dar voz al colectivo LGTB+ en el mundo rural

El pasado 27 de julio los vecinos de La Alberca se enteraban de un desagradable incidente que había sucedido en el pueblo. Y es que una pareja recibió insultos homófobos por parte de un grupo de jóvenes en pleno centro del municipio, algo que dieron a conocer a través de Facebook en una de las páginas dedicadas a la localidad serrana.

Dicho post desencadenó una serie de reacciones positivas, puesto que la Asociación de Jóvenes Albercanos, el Ayuntamiento y los propios jóvenes que profirieron los insultos, junto a sus familias, se dirigieron a la pareja para ofrecerle sus sinceras disculpas.

Pero esas disculpas no han quedado ahí. Y es que “de todo lo negativo salen cosas positivas”, asegura Imanol, una de las personas que sufrió los insultos. Una agresión verbal de la que ha surgido un bonito proyecto en La Alberca, ya que su marido, David, impartirá este jueves una charla que tratará de dar voz a las personas LGTB+ en el mundo rural.

Así lo explica el propio David a SALAMANCA24HORAS, quien reconoce que todo ha surgido “de forma muy casual”. Fue a raíz de las disculpas de la Asociación de Jóvenes Albercanos (AJA), también a través de Facebook, cuando comenzó a gestarse esta charla.

“Ellos nos dejaron un comentario dándonos apoyo y diciendo que los chavales de La Alberca no son así y que ese incidente no les representaba, y yo desde Fuenlabrada les ofrecí mi ayuda”, indica David, que es vicepresidente de la asociación ‘Fuenla Entiende’, un colectivo LGTB+ del municipio madrileño.

David se mostró dispuesto a facilitar cualquier tipo de información o de ayuda para algún joven que tuviera problemas. En ese momento recibió la llamada de Alicia, presidenta de AJA, quien le comentó que la asociación, desde hacía tiempo, estaba interesada en organizar un acto que tratase la situación actual de las personas LGTB+ en el mundo rural. Y del dicho al hecho, en este caso, hubo muy poco trecho, puesto que rápidamente pusieron en común sus ideas y fijaron la fecha y el lugar para impartir esta charla.

“A mí, que soy de un pueblo, me habría gustado tener más información desde el principio y sentirme respaldado”

La charla también contará con el respaldo del Ayuntamiento, que desde un primer momento se mostró dispuesto a ayudar. De hecho, la jornada tendrá lugar en el Teatro Municipal este jueves a las 19:30 horas. “Hablé con ellas (Alicia y Soledad Ruiz, concejala encargada de la gestión) y les comenté que me gustaría que fuera en verano porque en La Alberca hay más afluencia de gente joven que puede ir”, reconoce.

Se da la circunstancia, además, de que su charla sería el pistoletazo de unas hipotéticas fiestas que este año no se celebrarán dada la situación del COVID-19. Pero la no celebración no impide que el municipio serrano, como todos los veranos, haya multiplicado su población, especialmente en lo que a gente joven se refiere, público al que va destinado esta charla.

Aunque apenas podrán ir 50 personas como máximo (por las medidas sanitarias de seguridad), David confía en que con que la gente sepa que se celebra y que vean los carteles de la charla será un gran paso. “Hablaba con Imanol (su marido) y comentábamos que se habla mucho del Orgullo de Madrid o de los Palomos Cojos de Badajoz. De las grandes citas LGTB+, en definitiva. Pero apenas hay noticias en el mundo rural”, apunta.

De hecho, él recuerda su juventud, en un pueblo de Toledo. “A mí me habría gustado tener más información desde el principio y haberme sentido respaldado, aunque fuera en la distancia. Que alguien hubiera venido a decirme que estaba ahí”, detalla, resaltando que esa falta de entendimiento del mundo rural al colectivo LGTB+ “lo he vivido en mis carnes”.

La charla que ofrecerá David no estará solamente respaldada por el Ayuntamiento y por AJA. También contará con el apoyo de las asociaciones Iguales, Iguales USAL y Transformación, porque pensó que era importante que se sepa qué organizaciones LGTB+ hay en Salamanca y que los jóvenes puedan acudir a ellas. Para ello, contactó con dichas organizaciones por internet y encontró una respuesta afirmativa rápida.

“En la ciudad uno cuenta con el anonimato, pero cuando eres aceptado en tu pueblo, te sientes mucho más querido y abrigado que en la ciudad”

La idea de David, en el caso de que la charla salga bien, es poder ofrecerla a otros ayuntamientos y hablar con las asociaciones para que ellas puedan impartirla en otros pueblos del mundo rural, donde se necesita un “refuerzo e información” para todo el colectivo LGTB+ para así acabar “con los prejuicios y las leyendas urbanas que puedan existir”.

De hecho, uno de los aspectos que más se trata en la charla será la realidad digital, a la que David le da mucha importancia porque las series de televisión, las películas o plataformas como Netflix ya dan mucha visibilidad al colectivo. “No hay serie sin un personaje LGTB, y esto lo acerca mucho a un entorno rural donde no llega información o que está alejado de la ciudad”, cuenta.

Una ciudad que suele ser el desahogo de muchos jóvenes, porque “uno cuenta con el anonimato, y eso hace que puedas vivir tu vida sin que nadie te esté mirando o que, si te miran, te dé igual porque ni tú lo conoces ni ellos son de tu entorno cercano”, señala David.

Sin embargo, también reconoce que cuando en tu pueblo “te expresas y eres realmente aceptado, te sientes mucho más querido y abrigado que en la ciudad”. Esto es lo que le pasó a David, que ahora cuando va a su pueblo pasea con su marido sin recibir ningún comentario, sino todo lo contrario. “Cuando no está me preguntan por él, y la verdad es que eso me da mucha alegría”, añade.

Esta naturalidad es la que sería deseable en todo el entorno rural, para que los jóvenes puedan vivir su vida “sin tabús ni prejuicios”. De eso también irá la charla, de todo el sentimiento que se puede desarrollar, teniendo en cuenta que en el mundo rural “hay personas que no salen del pueblo y mayores que tienen otras vivencias”.

“Yo creo que fue una chiquillada, pero se está levantando la mano ante comentarios que hacen fuerzas extremistas y que se deberían condenar”

Sobre el incidente, David cree que “fue una chiquillada” ya que además los chicos no viven continuamente en La Alberca, aunque sí que considera que hay cierta “falta de educación” entre la gente joven y que, últimamente, “se está levantando la mano ante comentarios que hacen determinadas fuerzas extremistas y que no se están condenando como se deberían condenar”.

Todo ello puede hacer que “se tomen como normal proferir esos insultos”, algo a lo que también contribuye, en cierto punto, la situación política actual, opina, destacando que “no es lo mismo que te llamen maricón en la estación de metro de Gran Vía (Madrid) que en un pueblo”, lugar donde antes se podría hacer más la vista gorda que en las grandes ciudades, donde rápidamente se encuentra un rechazo generalizado.

Porque mientras que en las ciudades estás más expuesto a carteles, campañas informativas e incluso fiestas temáticas, en un pueblo gozas de menos información y visibilidad. Aspecto que, eso sí, se ha ido corrigiendo con el paso de los años gracias a la visibilidad que le han dado al colectivo LGTB+ los famosos, ya sean presentadores, cantantes, actores, políticos…

“Por un lado, la gente les tiene cariño porque ve sus programas, sus series, escucha sus canciones… y por eso los acepta y respeta; por otro, muestran a los jóvenes que ser del colectivo LGTB+ no te limita y que tienes las mismas oportunidades de llevar una vida como cualquier otra persona”, resume David en líneas generales. En definitiva, “la televisión y ahora las redes sociales han dado bastante visibilidad en entornos a los que antes no llegaba esa diversidad”.

Una charla de cerca de una hora y que aclarará conceptos que pueden ser algo difíciles de diferenciar

La charla tendrá lugar este jueves, 13 de agosto, a las 19:30 horas en el Teatro Municipal. Durará cerca de una hora, puesto que primero habrá una presentación de las asociaciones; posteriormente se detallarán conceptos relacionados con el colectivo LGTB+ y que pueden llegar a ser “algo difíciles de entender y fáciles de confundir”, como la orientación sexual, la identidad sexual y la identidad de género; después llegará la presentación de David de cómo es ser una personas LGTB+ en el mundo rural y a qué situaciones se enfrentan, cómo se sienten y qué es lo que suele pasar; y, por último, habrá un turno para preguntas y un debate abierto entre todos y todas aquellas que quieran participar.

En resumen, mucha información pero que no avasallará y que será fácil y sencilla de entender para lograr que, con acciones como esta, el colectivo LGTB+ logre el respeto que merecen en todo el mundo, el rural incluido.