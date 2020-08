Las residencias de Salamanca restringen o prohíben las visitas a los mayores por el temor a una nueva ola de coronavirus

"Mi padre lleva cinco meses en una habitación en la que desayuna, come y cena, sin contacto con otros compañeros, sin pasear diariamente por el jardín como antes, sin poder salir a nuestra casa unas horas y ha estado casi tres meses sin ver a nadie de su familia, solo escucharnos una vez a la semana. Y ahora, vuelven a prohibirnos las visitas".

Es el lamento de Javier M., cuyo padre es uno de los residentes octogenarios que, como tantos, permanece casi las 24 horas en la soledad de una habitación que solo ha podido abandonar los dos últimos meses durante la visita semanal de sus familiares, con cita previa y cronometrada. “Nos han dejado llevarlo al jardín, media hora, y ha sido un alivio tanto para él como para nosotros, aunque sigue preguntando qué pasa fuera porque no lo entiende”.

Fue a finales de junio cuando la mayoría de las residencias de Salamanca, públicas y privadas, abrieron las instalaciones a las familias con rigurosas medidas de seguridad. Aunque cada dirección ha marcado unos protocolos específicos para recibir personas del exterior, en general, se han realizado con cita previa, una duración de media hora a dos y con todas las medidas de seguridad: guantes, gel hidroalcohólico, control de la temperatura, desinfección de ropa, mascarilla, pantalla y mamparas de separación entre los mayores y sus familias.

"Suspenden las visitas otra vez, es duro para nosotros, pero para ellos más"

Así ha sido hasta esta segunda semana de agosto. Porque la situación vuelve a empeorar con cifras de contagios que aumentan cada día y, con ello, las restricciones, con el fin de proteger a uno de los colectivos más vulnerables y castigados por la pandemia del covid-19.

Ahora, el temor de las familias es que se vuelva a la situación del estado de alarma y se generalice la suspensión de cualquier visita, como ya han hecho varias residencias de la provincia, unas situadas en zonas con porcentajes de covid-19 preocupantes, y otras, como medida preventiva.

En el caso de Javier M., ha podido estar con su padre dos días a la semana, durante media hora, "encuentro fugaz, apenas nos sentábamos, tenía que marcharme", lamenta. Pero esta semana, ya le han comunicado que no puede visitarlo. "Nos han dicho que volverán a hacerle los test a todos los residentes". "Para nosotros, no verlo es duro, pero para él más, se sienten abandonados y no comprenden qué ocurre fuera de las cuatro paredes en las que pasan los días".

Teniendo en cuenta la evolución de los contagios de la última semana, las residencias vuelven a extremar las precauciones bien con la suspensión de visitas o reduciendo tanto el tiempo, como el número de personas que acceden a las instalaciones. Hasta nuevo aviso.

“Cada residencia debe contar con planes de contingencia para actuar ante posibles casos”

Con la salidas de los mayores al exterior prohibidas desde principios de marzo, son los centros los que, en función de su situación sanitaria, establecen las pautas para permitir o suspender la entrada de las familias. “Sí pueden reducir en tiempo y en número las visitas si la situación la ven complicada, teniendo en cuenta las condiciones de cada una” y, en los casos más graves, si aparecen positivos, "prohibir la entrada de familias".

Así lo explican desde la Consejería de Familia, asegurando que cada residencia tiene su propia estrategia para cumplir con el protocolo establecido, haciendo referencia al documento enviado a todos los centros de Castilla y León por el que todas deben contar con planes de contingencia dirigidos a la prevención y a ofrecer una respuesta ante la posible aparición de casos y brotes de covid-19. “Para que actúen en función de lo que suceda”.

1.216 residentes fallecidos desde marzo en Salamanca, 471 con covid o con síntomas

Mayores de 65 años con patología cardiovascular previa - hipertensión e insuficiencia cardíaca- y en menor medida a aquellos con patología respiratoria crónica y diabetes son el colectivo al que afecta de manera más grave el covid-19. Según los datos de la Consejería de Sanidad, desde el pasado 14 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma, han fallecido en las residencias de Salamanca 1.216 mayores, de los que 264 tenían covid-19 y 207 síntomas compatibles con el virus. Trágicas cifras que, en Castilla y León, alcanzan los 6.793 muertos, con 2.606 mayores fallecidos por el coronavirus o con síntomas.