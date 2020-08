Detenido por usar un tanga como mascarilla

Algunos siguen sin acostumbrarse al uso obligatorio de la mascarilla, algo que está dejando escenas e imágenes cuanto menos curiosas. El codo, la papada, la oreja o la muñeca son los sitios más habituales cuando no se lleva puesta, otros prefieren usar alternativas caseras como pañuelos, trapos o, como este caso, un tanga.

En este caso, el protagonista de esta rocambolesca historia no es otro que John McAfee, el fundador del primer programa antivirus comercial para ordenadores. Un hombre que acumula tanta fortuna como polémicas en redes sociales. Es precisamente en Twitter donde el propio McAfee contaba la historia.

Según relata, viajó a Cataluña antes de que se impusieran las restricciones de cuarentena. Trató de volver a Alemania, pero allí le dijeron que era obligatoria la mascarilla, por lo que decidió ponerse lo que el denomina como ''mascarilla-tanga'', que no es más que unas bragas de mujer en forma de mascarilla.

Tras solicitarle que se cambiase la mascarilla y se pusiera una de verdad y homologada, el millonario se negó, lo que provocó un enfrentamiento físico que acabó con una detención y un ojo morado.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm