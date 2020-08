El Guijuelo ''no trabaja en otro escenario que no sea la vuelta a la competición''

El Guijuelo quiere ser el listo de la clase. Ya lo ha sido en otras ocasiones y aunque esta, sin duda, es más especial, quiere ser de nuevo el alumno aventajado.

En los últimos días hemos ido viendo como equipos de la provincia iban suspendiendo uno a uno sus pretemporadas ante la falta del dichoso protocolo de la RFEF para la vuelta al trabajo de los equipos de Segunda B y Tercera.

Natalia Gónzalez, directora general del C.D. Guijuelo atiende a SALAMANCA24HORAS.COM y se muestra preocupada por como cambian las cosas de un día para otro. ''Al final el comunicado que saca la RFEF no es nada concluyente, no nos aclara nada, nos deja una sensación peor''. Es por ello, que en el Guijuelo tal y como afirma Natalia ''queremos ser los listos de la clase, anteponernos a la situación y por eso hemos diseñado nuestro propio protocolo interno, en consenso con la Federación. Al final, tenemos que anteponernos a los que ellos digan sin saltarse ningún protocolo''.

Vuelta a la competición

Sobre el regreso a la competición, la directora general afirma que ''a finales de semana o principios de la que viene tanto la RFEF como la Federación de Castilla y León de fútbol nos han dicho que se pondrán en contacto con nosotros para aclararnos las dudas. Nosotros calculamos que será en octubre y sobre esos cálculos vamos a ir marcando nosotros las fechas''. En concreto, la pretemporada del conjunto chacinero está prevista que dé comienzo entre el 22 y el 24 de agosto, según apuntan desde el club, aunque como todo, está sujeta a modificaciones en función de los acontecimientos que se vayan dando.

Por su parte, el trabajo de la dirección deportiva sigue su curso ya que desde el club ''no se plantea otro escenario que no sea volver a la competición''.

Un verano diferente, en el que a estas alturas la plantilla tendría que estar casi completa y la temporada a punto de empezar por lo que para Natalia ''este verano tenemos menos presión en ese sentido, vamos más tranquilos pero el mercado se está moviendo muy poco, parece que una semana se agita, a la siguiente se vuelve a parar...''

Campaña de socios

A diferencia de los otros dos equipos de la provincia que compiten en Segunda B, el Guijuelo no ha sacado aún su campaña de socios y no tiene previsto hacerlo. ''No veo lógico sacar una campaña de socios hasta que no tengamos nada claro. Al final, nuestro volumen de aficionados no es tan importante y podemos esperar'' afirmaba la directora general del club.