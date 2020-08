​Francisco Igea: “No es inminente el confinamiento de Salamanca, ni de ningún gran núcleo”

El miedo a un confinamiento inminente de momento desaparece en Salamanca, al menos eso ha confirmado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El propio Igea ha tachado de “preocupante la situación, pero no alarmante” y ha querido salir al paso de los últimos bulos que apuntaban al confinamiento de grandes núcleos de población como Salamanca o Valladolid.

“Queremos desmentir todos los bulos. No es inminente el confinamiento de Salamanca ni de Valladolid, ni de ningún otro gran núcleo; por no estar en tasas de incidencia acumulada para pensar que esto es inminente”, ha asegurado Igea aunque también ha advertido que “todos los escenarios están abiertos y nuestra obligación es no llegar a esos escenarios y poner todos los medios necesarios”.

“Insistimos en la necesidad de una herramienta que permita tomar soluciones de manera rápida”





El vicepresidente, y haciendo uso de lenguaje coloquial “para que me entienda toda la población”, ha insistido en la necesidad de tener una herramienta para poder actuar y tomar decisiones de manera rápida. “Queremos poner una chapa de madera con 12 tornillos tirafondo y nos piden que los metamos con un martillo. Se puede hacer, pero es mucho más largo y difícil. No podemos luchar contra el virus si no tenemos una herramienta eficaz que nos permita dictar resoluciones rápidas, seguras y fiables basadas en criterios epidemiológicos”.