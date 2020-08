Kupaa Harrison, un alero ‘total’ para el CB Tormes

Usal CB Tormes incorpora a sus filas a Kupaa Harrison, estadounidense de 23 años nacido en la capital de Hawaii, Honolulu, y que llega desde los Vulcans de la Universidad de Hawaii, perteneciente a la Pacific West Conference de NCAA II.

Nacido en febrero de 1997, tiene experiencia en Portland y California antes de mostrar con los Vulcans todo su potencial. Con la Universidad de Hawaii ha promediado 17.7 puntos y 7.1 rebotes por encuentro, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la Liga.

Óscar Núñez, entrenador de Usal La Antigua, asegura sobre él: “Tiene mucho talento en el exterior, es un anotador que nos puede dar muchos puntos siendo capaz de generarse sus propios tiros y ofreciendo opciones a sus compañeros. Es humilde y trabajador, capaz de ayudar al rebote y sacrificarse en labores defensivas”.

Por su parte, Harrison asegura llegar a Salamanca con clara intención de “luchar por la Liga y subir de categoría. Creo que tenemos una buena oportunidad para ello”, apunta.

“Espero poder ayudar al equipo en lo que se me pida, ya sea anotando, pasando o reboteando. Tuve una buena temporada el año pasado en la Universidad como anotador y reboteador, pero no me considero solo un especialista. Espero influir en el juego de todas las maneras posibles para ayudar a mi equipo a ganar. Especialmente me gusta crear tiros tanto para mi como para mis compañeros y atacar la canasta o realizar tiros a media distancia”, añade el nuevo jugador tormesino.

Con la incorporación de Kupaa Harrison, ya son once los jugadores confirmados para la primera plantilla del conjunto charro Usal La Antigua de Liga EBA, junto a Jorge Morán, Carlos Manzano, César Yáñez, Roberto Herrero, Pedro de la Calle, Sandro Gacic, Milo Vukcevic, Kike Flórez, Nelson Yengue y Abdoulaye Niang.