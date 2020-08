El hombre detenido por usar un tanga en lugar de una mascarilla, la vuelve a liar lamiendo el manillar de los carritos de la compra y las suelas de sus zapatos

John McAfee, el empresario multillonario fundador del conocido antivirus informático y que ya fue noticia hace unos días por haber sido detenido al usar unas bragas como mascarilla en lugar de una mascarilla reglamentaria, ha vuelto a ser noticia en las redes sociales.

El polémico empresario ha optado ahora por lamer superficies como los manillares de los carritos del supermercado o las suelas de sus propios zapatos para ponerse a prueba.

"A pesar de mis esfuerzos (lamiendo los manillares de los carritos de la compra, la suela de mis zapatos, etc), no puedo lograr que el coronavirus me desafíe. Los test continuamente muestran una prueba válida (línea de control) y ni anticuerpos activos (M) ni infección pasada (G). Quizás porque las estadísticas de la OMS son correctas", dejó escrito en su cuenta de twitter





Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I'm unable to get Coronavirus to challenge me.



Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).



Maybe 'cause the WHO stats are correct. pic.twitter.com/MwPL3ks4Vv — John McAfee (@officialmcafee) August 13, 2020



Tras esta publicación, muchos usuarios de la red del pajarito le reprocharon que la zapatilla había sido previamente desinfectada a lo que decidió responder entrando en un edificio en obras y lamer de nuevo el zapato.

Para McAfee, este tipo de actos "fortalecen el sistema inmunológico". "Tengo 75 años y he estado haciéndolo toda mi vida. Por eso nunca me resfrié, ni tengo gripe ni enfermedades de ningún tipo", ha señalado.

People claimed the shoe I was shown licking in my prior tweet had been disinfected.a



Lmfao!



They clearly had not Googled me.



My immune system is made of steel BECAUSE I do things like this: pic.twitter.com/FOcbEA2OPN — John McAfee (@officialmcafee) August 13, 2020