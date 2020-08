Pedro Samuel Martín, alcalde de Carbajosa: "Sin la colaboración ciudadana mantener el virus a raya es complicado"

Este domingo, Carbajosa de la Sagrada tendría que celebrar su día grande de las fiestas de San Roque. Sin verbenas ni festejos taurinos, vecinos de todas las edades disfrutan en un extenso programa cultural con más de 50 actividades en las que prima la seguridad para evitar contagios de covid-19.

Juegos, música, cine, magia, pintura, autocine, teatro para niños y mayores acaparan la programación que se desarrollará al aire libre con aforos limitados y reserva online de las entradas en un periodo estival que este año no contará con las tradicionales fiestas de agosto.

-Con un verano atípico condicionado por las medidas sanitarias, ¿qué ha primado a la hora de organizar las actividades del verano cultural?

-La seguridad de todos, de ahí que todas las actividades se hayan organizado en espacios al aire libre y se haya desarrollado un programa online para la reserva de entradas que nos facilite controlar el aforo. A eso se suma la organización de varias actividades al mismo tiempo para evitar concentraciones de mucha gente. Hasta ahora está resultando bien y no se están presentando problemas.

- Programación variada y al aire libre, ¿ha sido complicado su organización teniendo en cuenta la situación sanitaria?

-Tienes que tener en cuenta cuestiones en las que antes no reparábamos y eso supone un trabajo extra pero el área de Cultura ha trabajado bien y creo que hemos preparado un programa atractivo para nuestros vecinos primando además la contratación de artistas locales. Es un año difícil y más para el sector de la cultura. Cuanto más nos apoyemos todos, mucho mejor.

-Sin las tradicionales fiestas de agosto, ¿cómo afronta el pueblo este verano de nueva normalidad?

-Creo que todos somos conscientes de la situación y la verdad es que no he escuchado quejas porque este año no se celebren actos festivos. De ahí también que este año se haya extendido el programa del verano cultural.

-¿Cómo se está desarrollando la apertura de las piscinas municipales?

-De momento sin ningún contratiempo. Hemos realizado un esfuerzo extra para abrir las piscinas con unas condiciones muy exigentes de seguridad, pero creíamos que era un servicio que teníamos que dar a nuestros vecinos en esta época del año. Muchos vecinos no podrán salir de vacaciones estos meses y pasar un verano caluroso en Carbajosa, sin tener un lugar donde remojarse, no es el plan más atractivo. De igual forma a como hemos realizado con el verano cultural, se ha creado una aplicación informática para comprar las entradas de forma online y controlar aforos de forma rigurosa. A eso se suman las medidas de seguridad e higiene que se adoptan en las propias instalaciones.

-¿Cuál es su principal preocupación?

-Creo que es la misma que la de todos: que sigan incrementándose los contagios y tengamos que dar pasos para atrás, todavía más de los que se están dando. Nosotros intentamos poner todo de nuestra parte, pero sin la colaboración ciudadana mantener el virus a raya es complicado. De ahí que pida responsabilidad a todos mis vecinos, especialmente a los más jóvenes, quienes se están convirtiendo en la población más susceptible de contagios por sus hábitos con lo que eso conlleva para la salud de los más débiles.

-Hemos pasado momentos muy difíciles con el confinamiento. ¿Qué ha primado en la gestión de esta crisis sanitaria?

- La irrupción del covid-19 nos obligó a aparcar proyectos y a centrarnos en lo más importante, gestionar el municipio en un momento crítico como no habíamos vivido antes. Ahora la prioridad es la misma, pero hemos podido retomar proyectos y seguir gestionando los recursos públicos.

-Uno de los sectores más perjudicados con esta crisis han sido pymes y emprendedores. ¿Cuántos han solicitado las ayudas del Ayuntamiento?

-En torno a un centenar de pymes y autónomos y ahora el área técnica está estudiando la documentación presentada para comprobar si se cumplen los requisitos. El objetivo de estas ayudas es paliar la difícil situación que están atravesando los pequeños negocios del municipio más afectados por la irrupción del covid-19.

-El coronavirus supondrá un antes y un después para todos. ¿Cómo se plantea el futuro más inmediato en cuanto a actividades?

-Continuamos con nuestra gestión. Hemos retomado los proyectos y las inversiones en nuestro municipio y todo ello lo compaginamos con los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos. Es la actualidad la que nos va marcando también qué actividades se pueden ir poniendo en marcha. Es difícil planificar a largo plazo en una situación tan cambiante.

-Carril bici, nuevos espacios naturales, reforma del polideportivo son algunos de los proyectos finalizados o en marcha. ¿Y los siguientes?

-Seguimos trabajando en los proyectos de las piscinas municipales y el centro cultural, además de otras obras de menor envergadura y que forman parte de nuestro día a día, como la reforma del Parque de la Charca que se ha iniciado esta semana.