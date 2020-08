​El arquero Dani Martín Anaya retorna a la competición este sábado

El arquero salmantino Daniel Martín Anaya disputará este sábado, 22 de agosto, el Campeonato de Castilla y León de tiro con arco en Valladolid. Será el primer campeonato postpandemia para el lanzador charro. A las cuatro de la tarde se iniciarán los entrenamientos y, media hora después, se iniciarán los round. A las ocho de la tarde será la entrega de medallas.

“Mi entrenador todavía no ha podido venir porque está en Ibiza por motivos laborales y mi padre está intentando hacer lo máximo para ayudarme a colocar el trípode y apuntar a la diana con el arco. Tengo muy buenas sensaciones. El objetivo es disfrutar y tener sensaciones prepandemia porque mes y medio antes fui campeón nacional en Oropesa de Mar. Ojalá pueda lograr la medalla de oro de Castilla y León. Estoy muy feliz por volver a competir y con el gusanillo en el estómago. Es como si fuera a volver a mi primer campeonato”, explica Dani Martín Anaya en SALAMANCA24HORAS.

Además, muestra sus ganas por empezar a lanzar: “Si fuera un campeonato normal y no el primero postpandemia, te diría que querría hacer el récord. Lo intentaré de nuevo. El objetivo claro es volver. Así lo pongo en mi hastag en twitter “La gran victoria es volver”. Para nosotros, volver a competir es lo máximo y da igual el resultado. Disfrutar. Me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores y a todas las personas que me han apoyado”.